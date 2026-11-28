Los béticos quisieron imponer, como de costumbre, el ritmo en La Cartuja, donde habían ganado en seis de sus siete comparecencias oficiales anteriores -sólo perdió ante el Barcelona- pero la desconexión entre Isco y sus dos extremos, Abde y Antony, le impedía generar peligro.

Así, la primera ocasión clara fue para los visitantes, agazapados sin pasar a apuros a la espera de lanzar una contra, cuando un centro fallido de Ratiu se envenenó para estrellarse en la cruceta con el portero bético batido.

En toda la primera parte, el Betis sólo generó una ocasión que Cucho Hernández malogró con un zurdazo tierno desviado por Audero y su oportunidad más clara del encuentro también la desbarató el arquero indonesio al desviar un cabezazo con bote de Natan a la salida de un córner al comienzo del segundo periodo.

Ese acercamiento bético tras el descanso fue un espejismo porque a raíz del mismo, el Rayo controló el partido con el exbético Gnangoro Bouaré a los mandos y cercó el área de Valles, que repelió con el pie un remate de Camello en mano a mano y vio cómo de nuevo lo salvaba el poste a tiro del propio delantero madrileño.

Como reza el lugar común, se veía venir el gol visitante... y llegó en una acción muy mal defendida por un exjugador rayista, Fran García, que blandeó de manera impropio en un balón llovido permitiendo que el control de Isi fuese a pies de De Frutos, quien fusiló el 0-1 desde el borde del área pequeña.

Pese a estar en desventaja, el Betis no asedió el campo del rival en los minutos, quizás fatigado por los esfuerzos europeos, y el tiempo se desgranó sin mayores sustos para Audero debido al escaso ritmo de la circulación de balón de los locales, que entregaron las armas casi sin lucha.

0 - Real Betis: Valles; Bellerín (Ruibal, min. 63), Bartra, Natan, Junior (Fran García, min. 46); Marc Roca, Fornals (Deossa, min. 79); Antony (Morante, min. 63), Isco, Abde; y Cucho Hernández (Parrott, min. 63).

1 - Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Unai López, Bouaré (Óscar Valentín, min. 87); Isi (Pedro Díaz, min. 73), De Frutos, Álvaro García (Tsitaishvili, min. 65); y Camello (Nteka, min. 73).

Árbitro: Luis Bestard Servera (Comité Balear). Amonestó a los locales Junior (min. 45), Isco (min. 66), Abde (min. 78) y Deossa (min. 86); y a los visitantes Camello (min. 19) y Unai López (min. 75).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el estadio de La Cartuja ante 55.670 espectadores.