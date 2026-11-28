El proceso de devolución y regularización financiera para los clientes de Ueno Bank avanza por etapas, y cada tipo de operación cuenta con un protocolo específico, según la banca matriz. Para agilizar la atención en cualquiera de los canales habilitados, las autoridades recomiendan enviar siempre los datos completos del titular junto con los respaldos documentales de cada caso.

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Canales de contacto según el tipo de trámite

El BCP distribuyó la recepción de reclamos en cuatro direcciones de correo electrónico según la naturaleza de cada operación:

Diferencias en los montos acreditados (pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py): Destinado exclusivamente a quienes ya cobraron el anticipo de la garantía, pero recibieron una suma inferior a la que les correspondía.

Pagos pendientes y operaciones en tránsito (fgdpagos@bcp.gov.py): Habilitado para quienes no recibieron ningún desembolso tras el 11 de noviembre, no pueden ingresar a la plataforma para saber qué banco les fue asignado, tienen transferencias (nacionales o internacionales) o pagos de servicios sin procesar previos a la resolución, o cobraban mediante POS/terminales de Pagopar o Upay sin haber recibido sus fondos.

Gestión de cheques (usuariofinanciero@bcp.gov.py): Para reclamos relacionados con cheques depositados en terminales Tauser, débitos de documentos que luego rebotaron al receptor y consultas afines.

Inversiones y mercado de valores (proteccionsiv@bcp.gov.py): Canal exclusivo para consultas sobre fondos mutuos en Ueno AFPISA, así como bonos, acciones u otros instrumentos en Ueno Bank, Ueno Casa de Bolsa y Ueno AFPISA.

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Antes de enviar el correo, el titular debe redactar un breve relato del caso y adjuntar evidencia (capturas de pantalla, extractos o fotografías), además de incluir su nombre y apellido, número de cédula o RUC, fecha de nacimiento (o de constitución si es empresa), fecha de vencimiento de la cédula y el teléfono o correo registrado originalmente en la entidad.

Cobro de CDA, cuentas conjuntas y depósitos en dólares

En el caso de los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), quienes ya conocen la entidad financiera asignada para el pago pero aún no visualizan el dinero, deben comunicarse directamente con dicho banco o financiera para verificar el estado de la acreditación.

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Según la matriz, los fondos suelen permanecer bloqueados hasta que el cliente complete la carga de datos en la plataforma oficial (registrocda.bcp.gov.py). “Si el registro ya fue realizado y el saldo sigue inmovilizado, el BCP aclara que la liberación se ejecuta de forma gradual a medida que culmina la verificación de cada expediente”, dice el comunicado.

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Del mismo modo, si el desembolso se realizó a través de una billetera electrónica y existen problemas para ingresar a la aplicación o visualizar el saldo, el reclamo debe gestionarse directamente con la entidad pagadora asignada.

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En cuanto a las condiciones de liquidación, todos los depósitos y CDA en dólares se abonan en guaraníes tomando como referencia el tipo de cambio oficial del BCP del pasado 2 de noviembre, fecha de la resolución de Ueno Bank.

Por otro lado, en cuentas conjuntas, mancomunadas o de menores vinculadas a padres o tutores, el anticipo del FGD se divide de manera proporcional entre los titulares, por lo que cada persona debe verificar en la plataforma oficial qué entidad le fue asignada para el cobro de su parte.

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Qué hacer con las deudas vigentes y acreditaciones por error

Respecto a los clientes que mantienen préstamos, tarjetas de crédito u otras obligaciones financieras con Ueno Bank, los cobros permanecen suspendidos temporalmente y los intereses moratorios están exonerados hasta el 30 de noviembre de 2026. La banca matriz comunicará oportunamente si la cartera será transferida a otras entidades o cuál será el mecanismo definitivo para cancelar las cuotas.

Finalmente, para aquellas personas que no eran clientes de Ueno Bank y recibieron un pago por error, o a quienes se les acreditó un monto superior al que correspondía, el BCP dispuso dos vías de restitución:

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