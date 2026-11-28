Mourinho dio descanso a Diomande y Bernardo Silva para ofrecer una nueva oportunidad a Arda Güler en el doble pivote, donde mejor rindió ante el PSV, y al recién renovado Brahim Díaz en el extremo derecho. Enfrente, Mariano volvía como titular a la que fue su casa durante seis temporadas, en un Alavés que sumaba dos victorias, pero que antes había estado sin ganar desde el 6 de septiembre.

El planteamiento de Quique Sánchez Flores para su Alavés, con cinco zagueros, invitaba a pensar en un asedio del Real Madrid del que el equipo vitoriano se defendería con todos los recursos a su alcance. Y así fue, al menos de inicio, si bien el conjunto local no llegó a tener la acumulación de ocasiones clarísimas que su afición esperaba.

El Alavés estaba cómodo defendiendo en estático, con mucha gente acumulada en los alrededores del área. No en vano, las mejores opciones blancas se habían producido tras pases filtrados para los desmarques de sus atacantes.

Entonces, llegó el gol del Alavés. Todo empezó con un pase de Vinícius que pretendía encontrar a Mbappé a la espalda de la defensa, pero que cortó un rival. El conjunto babazorro lanzó el contragolpe por medio de Toni Martínez, quien cabalgó hasta el área aprovechando un error de Huijsen y dejó atrás a Courtois. Konaté se lanzó al suelo en dos ocasiones para tratar de cortar su disparo, una dentro del área y otra dentro de la portería.

Por si acaso el colegiado no daba por válido el tanto de su compañero, Mariano recogió el rechace y definió de forma inapelable, para después pedir perdón a la que fue su grada, si bien la autoría del gol finalmente fue concedida a Toni Martínez. Era la tercera vez en apenas ocho días en que el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, se veía por detrás en el marcador durante la primera parte.

Los nervios empezaron a llegar a los jugadores blancos, imprecisos en el pase y muy volcados en las reclamaciones al colegiado ante la contundencia del Alavés. El equipo merengue terminó la primera parte con un 75 % de posesión, 11 remates (3 de ellos a puerta), 5 saques de esquina, cero goles y una tarjeta amarilla a Jose Mourinho por protestar.

El portugués volvió a castigar a Tchouaméni, sustituido al descanso por segundo encuentro consecutivo, y se arrepintió de haber dado la titularidad a Brahim. Entraron Bernardo Silva y Diomande, configurando el ataque que había conseguido el martes la remontada contra el PSV.

La reacción del Madrid no prosperó. De hecho, antes de que el equipo blanco hubiera rondado el área rival con claridad, el árbitro anuló el que habría sido el segundo gol del Alavés por un ajustado fuera de juego de Rebbach.

Como las ocasiones no llegaban, Mourinho le dio a Carlos Espí media hora en detrimento de Güler, un cambio que no gustó al Bernabéu por privarle de su protegido. Y, en la siguiente jugada, el Alavés hizo el segundo tanto del encuentro por medio de Ángel Pérez, quien de nuevo superó a un Huijsen que aparecía en la foto de los dos goles.

Entonces, Vinícius pasó a la banda derecha, Diomande, a la izquierda, el Madrid metió la marcha que le había faltado desde el 0-1 y el Bernabéu se enchufó. Mbappé recortó distancias con un potente disparo desde dentro del área y el equipo blanco empezó a acumular ocasiones. Cerca del final, el árbitro señaló un penalti sobre Bellingham que el VAR revisó y que terminó anulado y con amarilla para Bellingham, la segunda, que por tanto conllevaba expulsión.

Como había advertido Mourinho, tenía que llegar un día en el que los suyos no lograrían remontar. Y ese día fue este sábado, contra un Alavés que suma su tercera victoria consecutiva entre Liga y Copa y corta la racha blanca de diez triunfos seguidos.

1 - Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Arda Güler (Carlos Espí, min. 60), Tchouaméni (Bernardo Silva, min. 46); Brahim (Diomande, min. 46), Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

2 - Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Youssef, min. 77), Tenaglia, Koski, Jonny, Abde Rebbach (Selu Diallo, min. 64); Pablo Ibáñez (Valentini, min. 64), Antonio Blanco, Denis Suárez (Guevara, min. 59); Toni Martínez y Mariano (Mañas, min. 77).

Goles: 0-1, min. 22: Toni Martínez. 0-2, min. 60: Ángel Pérez. 1-2, min. 69: Mbappé.

Árbitro: César Soto Grado. Expulsó por doble amarilla (min. 75 y 89) al local Jude Bellingham. Amonestó con tarjeta amarilla al técnico del Real Madrid Jose Mourinho (min. 45+1), al local Konaté (min. 74) y a los visitantes Sivera (min. 74), Selu Diallo (min. 75) y Jonny Otto (min. 78).

Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 75.000 espectadores. Antes del inicio, Kylian Mbappé recogió el trofeo a mejor jugador de LaLiga del mes de octubre.