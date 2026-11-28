El conjunto de Gennaro Gattuso se mantiene firme. El Lazio, invicto, supera en cinco puntos a su vecino, el Roma, el otro equipo de la competición que aún no ha perdido y que el domingo recibe al Monza. Y aventaja en seis al Inter que se enfrenta en Milan al Génova.

El Lazio sufrió al final para mantener su segunda victoria seguida, la undécima en trece encuentros en lo que va de Liga Italiana. La reacción del Torino, que solo ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos, estuvo a punto de premiarle con un empate que al final no llegó.

Aún así la superioridad visitante fue evidente y en tres minutos previos al intermedio sentenció el choque. En el 42, un córner botado por Zaccagni fue rematado de cabeza por el danés Oliver Provstgaard y en el 44, otras asistencia la recogió Gustav Isaksen dentro del área, al espacio, y cruzó la pelota al meta brasileño Lucas Perri.

El Torino acortó distancias a la hora de juego, en otra acción a balón parado. Un saque de esquina lanzado por Gvidas Gineitis que culminó con un cabezazo el escocés Che Adams.

El conjunto de Ignazio Abate pudo empatar pero también ampliar su ventaja el Lazio que cerrará la decimotercera jornada en el liderato de la Serie A. EE