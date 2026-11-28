Era entonces el minuto 32, cuando el atacante de 20 años marcó un golazo con la izquierda dentro del área, directo a la otra escuadra, imposible para Mvogo y tranquilizador para el PSG y su afición en el Parque de los Príncipes. Casi todo lo que había sucedido antes también fue obra local: once remates, cuatro de ellos a portería.

Entre las bajas, el vigente campeón de Francia y de Europa tiene recursos más que suficientes para sortear rivales, más aún en el campeonato de su país, en el que superioridad sobre todos y cada uno de sus adversarios, a nivel individual y general, es indiscutible, aunque le falten Doué, Kvaratskhelia o Nuno Mendes, tres titulares fijos.

El mercado está preparado para nueva apuesta que haga el París Saint Germain en este mercado de invierno, pero, hasta entonces, acumula victorias casi sin pausa en todos los frentes. Son trece triunfos en sus últimos 14 choques. La única excepción es el empate entre semana con el Roma en la Liga de Campeones (2-2). El resto los ganó.

Dembele falló sus ocasiones, pero el partido no tuvo más historia desde el gol de Mayulu en adelante, con todo bajo el control del PSG, hasta que el Balón de Oro del año pasado acertó sobre la portería contraria. La jugada fue de Godts, que sorteó rivales hasta dejar el balón al delantero para su fácil disparo con la derecha. El 2-0.

Aún era el minuto 67, pero incluso antes, con el simple 1-0, la certeza del triunfo local era apreciable. A cuarto de hora del final, la estadística registraba 22 remates del PSG por uno solo de su rival, que, sin embargo, aumentó sus cifras después.

El siguiente tiro, ya en los instantes finales, lo salvó Safonov, con una extraordinaria intervención, pero aún cometió un penalti el PSG, por un agarrón de Ndjantou. El lanzamiento fuera del Lorient consolidó ya una victoria valiosa por la derrota del viernes del París FC, segundo y que se queda ya a seis puntos de la primera posición.

2 - París Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández (Digne, min. 75); Zaire Emery, Vitinha (Ndjantou, min. 80), Dro Fernández (Akliouche, min. 68); Mayulu (Beraldo, min. 75), Dembele (Ferran Torres, min. 75) y Godts.

0 - Lorient: Mvogo; Sylla, Adjei (Kuzmic, min. 72), Talbi, Obaretin, Kouassi (Le Bris, min. 72); Makengo (Mbamba, min, 75), Cadiou, Avom, Faye (Bernardeau, min. 62); M. Kone (Baldé, min. 62).

Goles: 1-0, min. 13: Mayulu. 0-2, mim. 67: Dembele.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga 1 francesa, disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 30.000 espectadores.