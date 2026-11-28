El conjunto de Diego Pablo Simeone encarriló el encuentro por la vía rápida al anotar dos goles en los primeros siete minutos, pero el equipo ilicitano no se rindió y amenazó el triunfo madrileño hasta el último instante.

El Atlético abrió el marcador en su primera llegada al área. En el tercer minuto de juego, un claro pisotón de Fede Redondo a Grimaldo dentro del área fue sancionado con penalti.

El internacional español, en racha goleadora, ejecutó la pena máxima con clase para adelantar a su equipo y sumar su sexto gol en la competición.

Un tanto en el arranque era lo que menos necesitaba el Elche, inseguro como local durante todo el campeonato.

Las dudas y los miedos del equipo ilicitano se multiplicaron apenas un minuto después, cuando Redondo, de nuevo señalado, perdió un balón ante la presión atlética en una zona de riesgo. Kang In aprovechó el error para anotar el segundo gol.

El Elche, completamente noqueado, estuvo a merced del Atlético, cuya presión feroz le impidió crecer desde atrás y encontrar una salida limpia de balón.

El Atlético, amo y señor del partido, aprovechó un nuevo error de Redondo para volver a amenazar, aunque en esta ocasión Dituro tapó el disparo de Julián Álvarez.

Barrios, Baena y Hjulmand gobernaban el partido a su antojo, con la amenaza permanente por las bandas de Giuliano y Grimaldo.

El Atlético lo vio tan fácil que se relajó y acabó metiendo de nuevo al Elche en el partido. Una mala cesión de Marc Pubill a Oblak la aprovechó Martim Neto para marcar y darle un soplo de vida al conjunto ilicitano.

El gol estimuló al Elche, que recuperó la memoria a través del balón y llegó a rozar el empate con remates de Fer Niño y Cepeda.

Cuando más cómodo estaba el Elche, una excelente salida de balón de Pubill permitió a Baena asistir a Julián Álvarez, que esta vez sí acertó a superar a Dituro con un remate cruzado.

El internacional argentino, justo antes del descanso, aún dispuso de una nueva ocasión, pero su remate salió demasiado cruzado.

El segundo tiempo arrancó con un nuevo giro de guion, esta vez favorable al Elche. Buba Sangaré, a los tres minutos, recortó distancias con un disparo desde fuera del área que desvió Hancko a la red.

El Elche recuperó la fe y volvió a crecer ante un Atlético que optó por rebajar las revoluciones del partido con la entrada de Koke.

El Atlético dispuso de varias ocasiones para cortar de raíz la reacción local, pero ni Julián Álvarez, con un disparo de falta que se marchó alto, ni Jonathan David, lento ante Dituro, pudieron resolver.

El Elche, cada vez más volcado, estuvo a punto de empatar con un remate de Chust tras un mal despeje de Oblak, pero Koke salvó el gol sobre la misma línea.

También Cepeda rozó el tanto, pero en esta ocasión el portero del Atlético atajó el remate con buenos reflejos.

Simeone intentó sujetar el mediocampo con Cardoso y Mendoza, pero el Elche no dejó de empujar. El Atlético también tuvo sus opciones al contragolpe, aunque David y Mendoza no acertaron a resolverlas.

En los últimos minutos, el Atlético supo jugar con el marcador y el cronómetro para asegurar la victoria, a pesar de los cambios ofensivos del Elche, que una vez más se marchó de su estadio ofreciendo una buena imagen, pero sin puntos.

2.- Elche: Dituro; Sangaré, Víctor Chust, Redondo, Revivo (Ponce, m. 84); Morcillo, Neto (Diangana, m. 62), Gonzalo Villar (Ali Houary, m. 75); Cepeda (Josan, m. 75), Germán Valera y Fer Niño (Osorio, m. 84).

3.- Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo; Giuliano (Le Normand, m. 85), Barrios (Cardoso, m. 68), Hjulmand (Koke, m. 55), Kang In (Mendoza, m. 68); Álex Baena (Jonathan David, m. 55) y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, m. 5: Grimaldo, de penalti. 0-2, m. 7: Kang In. 1-2, m. 26: Martim Neto. 1-3, m. 41: Julián Álvarez. 2-3, m. 48: Sangaré.

Árbitro: Alejandro Quintero. Mostró tarjeta amarilla a Sangaré (m. 53), Revivo (m. 65) y Ponce (m. 92), por el Elche, y a Marc Pubill (m. 43), Grimaldo (m. 84) y Llorente (m. 89), por el Atlético de Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 27.223 espectadores. En los prolegómenos del partido, los cuatro jugadores del Atlético de Madrid campeones del mundo con España, Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, recibieron un reconocimiento y un obsequio por parte de la entidad ilicitana.