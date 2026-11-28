Los 'Whites' han encadenado triunfos contra el Tottenham Hotspur, Chelsea y Coventry City, con un bagaje espectacular, además. Solo han recibido un tanto y han marcado ocho. No es de extrañar, por lo tanto, que sean una de las revelaciones de la liga junto al Brighton & Hove Albion y el Brentford.

En la semana de la renovación de su delantero estrella, Dominic Calvert-Lewin, el internacional con Inglaterra abrió el triunfo ante los de Frank Lampard con un buen cabezazo en el primer palo en una falta lateral muy mal defendida por el Coventry. Hasta tres jugadores llegaron en posición de remate al tanto de cabeza de Calvert-Lewin.

Celebrada su extensión de contrato con un gol, el protagonismo pasó a Sean Longstaff, que anotó un doblete para abrochar el triunfo. El mediapunta inglés hizo el primero en una bonita volea desde la frontal del área y el segundo en un balón que remató en el punto de penalti completamente solo. Longstaff además se llevó también la asistencia del primer gol. Partido redondo para él y para un Leeds que escala hasta la quinta posición de la tabla con 20 puntos, los mismos que el Brentford y solo uno menos que el Liverpool, que aún tiene que jugar.

El Coventry, después de ganar al Crystal Palace, vuelve a las andadas y se queda decimoquinto con doce puntos en doce jornadas.