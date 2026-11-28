El atacante argentino, que ha estado más de un mes de baja lesionado, volvió en la pasada fecha, contra el Atalanta, pero solo jugó un cuarto de hora. En la Champions, el miércoles, estuvo en el terreno de juego algo más, en la victoria contra el Stuttgart.

Cristian Chivu no ha esperado más y le devolvió a la titularidad en la visita del Génova. El Inter, que no pasó del empate contra el Atalanta y que semanas antes había perdido con el Milan, se reactivó con una buena primera parte, donde dejó sellado el choque con un gol y una asistencia del argentino y la inspiración del portero Ivan Provedel que sostuvo al Inter con el marcador igualado y cuando el cuadro de Daniele De Rossi se sacudió el dominio inicial de los locales y tuteó a su adversario.

Sin embargo, el Genova, que llevaba una buena línea con cinco victorias en los siete últimos partidos decayó en cuanto encajó los goles interistas que amenazaron con una acciónd de Federico Dimarco y un envío al área que rozó el gol. Fue el preámbulo a una más clara, un tiro al poste de Carlos Augusto.

Ahí decayó el ímpetu del Inter, al cuarto de hora porque después las ocasiones fueron visitantes. Como las claras, una detrás de otra, de Milutin Osmajic, la primera de cabeza , que deshizo Provedel y otra seguida, en un centro de Messia y otro testarazo. También enorme respuesta del meta.

No lo aprovechó y el Inter solventó en un cuarto de hora antes del descanso. Primero al cumplirse la media hora en una transición que terminó con un pase de Andy Diouf a Lautaro que no falló. Adelantó al Inter. A cinco del intermedio llegó el segundo, con una jugada del argentino con un rechace que acabó en los pies de Marcus Thuram, solo, que acabó el gol.

Se le anuló otro por fuera de juego, de Dimarco, en plena avalancha local. Pero después, una falta de Sebastiano Otoa sobre Nicolo Barella dentro del área supuso el penalti que anotó Petar Sucic y que sentenció el choque.

Tras el descanso el Inter alargó su buena línea y en una contra, un pase de Barella lo empujó Thuram a la red para establecer la goleada y hundir al Génova.

El tanto cambió la perspectiva de ambos que dieron por cerrado el choque y a la h ora de juego Chivu retiró a Nicolo Barella, Carlos Augusto y también a Lautaro.

El partido decayó en ocasiones. El Génova se limitó a aminorar daños y el Inter, ahora segundo provisional, en pensar en compromisos de futuro.

4 - Inter: Ivan Provedel; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Carlos Augusto (John Stones, m.59); Andy Diouf, Nicolo Barella (Pietr Zielinski, m.58), Curtis Jones, Petar Sucic, Federico Dimarco (Luis Henrique, m.83); Marcus Thuram (Matteo Lavelli, m.83) y Lautaro Martínez (Pio Esposito, m.59).

0 - Génova: Justin Bijlow; Alessandro Marcandalli, Sebastian Otoa, Johan Vasquez; Kingsley Ehizibue, Samuel Wiafe, Hamed Traore (Morten Frendrup, m.56), Mario Mitaj (Ethan Meichtry, m.67); Junior Messias (Vitinha, m.57), Mikel Egill Ellerstsson (Elias Havel, m.83) y Milutin Osmajic (Lorenzo Venturino, m.67).

Goles: 1-0, m.30: Lautaro Martínez; 2-0, m.40: Marcus Thuram; 3-0, m.45+3: Petar sucic, de penalti; 4-0, m.54: Marcus Thuram

Árbitro: Giovanni Ayoroldi. Mostró tarjeta amarilla a Nicolo Barella y Carlos Augusto, del Inter y a Alessandro Marcandalli del Génova.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la Serie A disputado en el estadio Giuseppe Meazza de Milan ante unos 70.000 espectadores.