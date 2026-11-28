En el certamen que también da lugares a los Juegos Olímpicos 2028, marcaron Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle, dos tantos, y Maricarmen Reyes por México; Britany Raphino y Kethna Louis lo hicieron para Haití.

México, del seleccionador español Pedro López, tomó la iniciativa en el inicio.

Sus intentos resultaron al minuto 13. Jacqueline Ovalle tomó el balón y sirvió largo para la aparición sin marca de Diana Ordóñez, quien remató de cabeza para el 1-0.

Haití tuvo la oportunidad de empatar gracias a un penalti que Melchie Dumornay cobró, pero Esthefanny Barreras atajó.

Al 31, Britany Raphino hizo el 1-1 con disparo desde la izquierda que a Esthefanny Barreras se le escapó por debajo de las manos.

Cuando mejor jugaba Haití, México anotó el 2-1 vía un disparo lejano de zurda de Jacqueline Ovalle al 42.

El equipo de Pedro López cerró con fuerza; en tiempo agregado marcó el 3-1 gracias a un centro de Nicolette Hernández que remató Maricarmen Reyes.

En el segundo lapso, Haití adelantó líneas y obtuvo su premio al 58 en otra falla de Barreras, a quien de nuevo se le fue por debajo del cuerpo un disparo que realizó Kethna Louis para el 3-2.

México reaccionó al 73 vía un disparo libre de Ovalle que venció a Toussaint, luego de un desvío de la zaga para el 4-2.

4. México: Esthefanny Barreras; Aaliyah Farmer, Reyna Reyes, Nicolette Hernández, Kimberly Rodríguez; Rebeca Bernal, Alice Soto (M. Reyes, m.30)(K. Nieto, m.84), Alexia Delgado (N. Antonio, m.61), Jacqueline Ovalle; Scarlett Camberos (C. Corral, m.84), Diana Ordoñez (K. Palacios, m.61).

2. Haití: Oceane Toussaint; Jennyfer Limage, Claire Constant, Melchie Dumornay; Sherly Jeudy, Batcheba Louis, Dayana Pierre; Roseline Eloissaint; Nerilia Mondesir, Kethna Louis (A. Ibrahim, m.88), Britany Raphino.

Goles: 1-0, m.13: D. Ordóñez. 1-1, m.31: B. Raphino. 2-1, m.42: J. Ovalle. 3-1, m.45+2: M. Reyes. 3-2, m.58: K. Louis. 4-2, m.73: J. Ovalle.

Arbitro: Marianela Araya, de Costa Rica. Amonestó a M. Dumornay y a K. Louis por Haití y a S. Camberos por México.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Campeonato de la Concacaf clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y el Mundial del 2027, jugado en el Health Mansfield Stadium, Texas.