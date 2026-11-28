“Aquí va de resultados, tenemos dos victorias, dos derrotas y dos empates desde que nos juntamos. Me gustaría ganar en casa porque en Mestalla no hemos ganado, hemos perdido con dos equipos Champions y empatado con el Athletic. El objetivo es ganar en casa, es lo que nos esta faltando, entre muchas otras cosas”, expresó.

Aguirre analizó el rendimiento del equipo en los seis partidos desde que llegó al club: “Ya vemos automatismos, pero nos faltan más y el trabajo mental de liberarse en casa. Esos dos son factores por los que no tenemos continuidad”.

Además, agregó que, pese a tener más goles esperados que su rival no han logrado marcar, por lo que deben mejorar en la definición, que es “la fase más compleja”.

“El equipo ha tomado un poco de oxígeno, sería una oportunidad de repetir victoria, queremos ganar los tres puntos y hay que trabajar mucho con y sin balón y mejorar para tener continuidad en el juego”, aseguró 'El Vasco'.

Sobre su rival, el técnico mexicano analizó que con Jagoba Arrasate “ha ganado solidez defensiva, venía encajando muchos goles y empezó a defender mejor, pero es un equipo muy intenso, tiene mucha energía, la ha tenido a su largo de su historia, con un cuerpo a cuerpo, un equipo intenso, eso espero. En eso no me pueden superar, en eso no”.

Asimismo, reconoció que es una entidad a la que guarda cariño porque vistió su camiseta y también fue su primera experiencia como entrenador en España: “Queda un gran cariño por esa institución, jugué ahí y dirigí ahí, es un equipo que me marcó”.

“Hace 24 años llegué con un hambre a España que no he perdido, con las ganas de hacer mejores a los siete equipos, cumplir con mi trabajo, eso queda de mí, ese sentido de responsabilidad”, comentó.

El director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, también conoce bien a Osasuna, pues estuvo casi diez años en la entidad: “Es verdad que él intervino en muchos de los fichajes que tiene Osasuna y él te puede dar el detalle fino, pero juegan los jugadores y los entrenadores nos dedicamos a decirles cómo y quién. Es buena, es útil, pero lo que se despliegue en el terreno de juego es lo que vale”.