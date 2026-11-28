La entidad verdiblanca de la ciudad brasileña de Sao Paulo llegó a la final de la edición 67 del torneo con un balance de siete victorias, tres empates y tres derrotas en 13 partidos jugados desde la fase de grupos.

Con la victoria de hoy, la formación brasileña corona una campaña con el 61,50 por ciento de aprovechamiento.

Hace un año y un día, el 29 de noviembre de 2025 en la ciudad peruana de Lima, el Verdao sufrió la decepción de perder su séptima final del torneo ante otro rival brasileño, Flamengo, que conquistó el título tras vencerlo por 0-1 en tiempo reglamentario.

Los pupilos del entrenador portugués Abel Ferreira marcaron durante la campaña 18 goles y encajaron 11.

Esa fue la campaña del flamante campeón:

08.04 Junior (COL) 1-1 PALMEIRAS

16.04 PALMEIRAS 2-1 Sporting Cristal (PER)

29.04 Cerro Porteño (PAR) 1-1 PALMEIRAS

05.05 Sporting Cristal (PER) 0-2 PALMEIRAS

20.05 PALMEIRAS 0-1 Cerro Porteño (PAR)

28.05 PALMEIRAS 4-1 Junior (COL)

12.08 PALMEIRAS 1-1 Cerro Porteño (PAR)

19.08 Cerro Porteño (PAR) 0-1 PALMEIRAS

09.09 PALMEIRAS 1-0 Liga de Quito (ECU)

16.09 Liga de Quito (ECU) 3-2 PALMEIRAS

14.10 Fluminense (BRA) 1-2 PALMEIRAS

21.10 PALMEIRAS 0-1 Fluminense (BRA)

28.11 PALMEIRAS 1-0 Estudiantes (ARG).