Durante casi dos décadas, Beckham permaneció en solitario al frente de una clasificación en la que apenas superó por un encuentro a Steve McManaman. El exjugador del Manchester United, que aterrizó en el Santiago Bernabéu en el verano de 2003 en plena época de los 'galácticos', disputó 159 partidos, marcó 20 goles y conquistó una Liga y una Supercopa de España antes de marcharse a Los Ángeles Galaxy en 2007.

Bellingham, que debutó con el Real Madrid el 12 de agosto de 2023 en San Mamés frente al Athletic Club, ha necesitado poco más de tres años para alcanzar el registro de su compatriota. Además, ha superado ampliamente las cifras goleadoras de Beckham y conquistó en su primera temporada una Liga, una Liga de Campeones y una Supercopa de España.

El centrocampista de Stourbridge podrá establecer en solitario una nueva plusmarca el próximo miércoles frente a la Real Sociedad en el Reale Arena si disfruta de minutos.

Por detrás de Bellingham y de Beckham aparece Steve McManaman, que disputó 158 encuentros entre 1999 y 2003, marcó 14 goles y conquistó, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones. En la primera, frente al Valencia en París en el año 2000, firmó de volea un tanto muy recordado en la historia de las finales europeas del club blanco.

Laurie Cunningham, que llegó al Real Madrid en 1979 procedente del West Bromwich Albion, ocupa la cuarta posición con 66 encuentros y 20 goles, mientras que Michael Owen, Balón de Oro en 2001, disputó 45 partidos y marcó 16 tantos durante su única temporada en el Santiago Bernabéu (2004-2005).

Trent Alexander-Arnold, incorporado en 2025 y compañero de Bellingham tanto en el Real Madrid como en la selección inglesa, y Jonathan Woodgate, cuya etapa en el club estuvo marcada por las lesiones, completan la relación de futbolistas ingleses que han vestido la camiseta madridista desde la creación de la Liga.

La presencia de futbolistas ingleses en el Real Madrid se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando jugadores como Stampher, Charles Wallace, Lindsey, Guillermo Linney o Vickerstaff participaron en la etapa fundacional del club. Sin embargo, desde la creación de la Liga en 1929, el Real Madrid tuvo que esperar medio siglo, hasta la llegada de Laurie Cunningham en 1979, para contar de nuevo con un futbolista inglés.

- Futbolistas ingleses con más partidos oficiales en el Real Madrid desde la creación de la Liga: