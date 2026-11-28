La aeronave de la compañía boliviana LaMia trasladaba a jugadores, integrantes del cuerpo técnico, directivos y periodistas que viajaban para disputar la primera final internacional de la historia del club brasileño, ante Atlético Nacional, por la Copa Sudamericana.

Las investigaciones concluyeron posteriormente que el avión se quedó sin combustible antes de llegar al destino, y responsabilizaron tanto a la aerolínea como al piloto por el accidente.

La tragedia puso fin de manera abrupta a la trayectoria de un modesto equipo del interior del estado de Santa Catarina que se había convertido en la revelación del fútbol sudamericano.

Tras eliminar a históricos clubes argentinos como Independiente y San Lorenzo, Chapecoense había alcanzado por primera vez una final continental, en una campaña que captó la atención de aficionados de toda la región.

Diez años después, de los tres jugadores que sobrevivieron, el lateral Alan Ruschel fue el único que logró regresar al fútbol profesional, pero este mes anunció su retiro a los 37 años.

El defensa Hélio Neto y el portero Jakson Follmann, quien perdió parte de una pierna, no lograron volver a competir y actualmente se dedican a dar conferencias sobre superación personal.

Pese a las investigaciones y a las conclusiones de una comisión parlamentaria brasileña que atribuyó responsabilidades a varias empresas vinculadas al vuelo, diez años después de la catástrofe una parte de los familiares sigue sin recibir compensaciones.

Según medios locales, algunas familias de las víctimas podrían poner fin a las disputas judiciales pendientes mediante un acuerdo de indemnización de 225.000 dólares.

Para conmemorar el aniversario, Chapecoense organizó esta semana una serie de actividades que incluyen una exposición fotográfica, una vigilia, un culto ecuménico y la inauguración este domingo de un nuevo memorial dedicado a quienes perdieron la vida en una de las mayores tragedias de la historia del deporte latinoamericano.