El primer curso de Lewandowski, exdelantero del Barcelona, en la MLS se acabó con 10 goles en 21 partidos.

El francés Allan Saint-Maximin abrió el marcador en el minuto 8 y Maren Haile-Selassie igualó en el 54. En el tiempo añadido, el israelí Idan Toklomati firmó el 2-1 definitivo en el 95 tras una asistencia del español Pep Biel.

Charlotte ganó la serie al mejor de tres por 2-0, después de vencer también el primer duelo con gol de Biel en el tiempo añadido.

El Houston Dynamo evitó la eliminación al superar por 3-2 al San José Earthquakes. Mateusz Bogusz y Lucas Halter pusieron un 2-0 inicial, pero Ousseni Bouda y Paul Marie igualaron en la segunda parte para San José. Lyle Foster anotó el tercero en el tramo final y forzó el tercer partido.

El Philadelphia Union también igualó su serie 1-1 al derrotar 1-0 al New England Revolution, con un penalti transformado por Milan Iloski en el minuto 86.

Houston y San José definirán su eliminatoria el miércoles en el PayPal Park, mientras que Charlotte recibirá al Cincinnati o visitará al Nashville, ganador del Supporters' Shield, en las semifinales a partido único.

La final de la MLS Cup se disputará el 18 de diciembre.