El Ministerio del Interior, a través de la viceministra para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, María Eugenia Carreño Gómez, expresó su "rechazo categórico" a los hechos ocurridos durante el encuentro, en los que el jugador fue víctima de una agresión por parte de un aficionado de Millonarios, según indicó la entidad en un comunicado.

"Este comportamiento desconoce el derecho a la dignidad humana y es absolutamente reprochable en los escenarios deportivos, espacios en los que deben imperar la civilidad, el respeto y las reglas del juego limpio", manifestó Carreño.

Por su parte, el director de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, Jefferson Mena Sánchez, afirmó que ninguna circunstancia relacionada con un encuentro deportivo justifica una provocación o agresión.

El pronunciamiento del Gobierno se suma al rechazo expresado por los dos equipos y a la indignación generada por las imágenes del incidente, que circularon en redes sociales y muestran a un aficionado haciendo gestos discriminatorios y lanzando escupitajos contra Rosero cuando este se dirigía a los camerinos tras ser expulsado.

Entretanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también condenó lo sucedido y aseguró que la Administración distrital trabaja en la identificación del responsable y está dispuesta a apoyar a la Fiscalía para que responda penalmente por la agresión.

"Estas conductas no representan a los equipos de Bogotá ni a nuestra ciudad y no vamos a normalizar estos comportamientos y agresiones", escribió Galán en la red social X, donde reiteró que el racismo, la violencia y la discriminación no pueden tener lugar en la capital colombiana.

Como protesta por lo ocurrido, el América de Cali anunció que mantendrá sus publicaciones en redes sociales en blanco y negro hasta que las autoridades competentes tomen medidas frente al acto de racismo

Millonarios, por su parte, rechazó los hechos de violencia registrados después de la expulsión del jugador y aseguró que este tipo de comportamientos no representan a sus aficionados ni los principios de la institución.

En Colombia, los actos de discriminación y el hostigamiento por motivos raciales están tipificados en el Código Penal, que contempla penas de prisión y multas para quienes incurran en esas conductas.