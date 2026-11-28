El conjunto azulgrana cumplió con los pronósticos y se impuso por 2-7 al Quesos El Hidalgo Manzanares en un encuentro que quedó prácticamente resuelto antes del descanso (1-5).

Martel, por partida doble, Catela, Sergio González, Adolfo, Higor y Touré fueron los autores de los tantos azulgranas, mientras que Daniel y Javi Alonso marcaron para los manchegos. El Barça suma 23 puntos y continúa segundo, a siete del líder, el Illes Balears Palma Futsal, que cuenta con 30 y un partido más disputado.

A falta de cinco jornadas para finalizar el Apertura, los azulgranas todavía mantienen algunas opciones de alcanzar la primera posición.

Por su parte, el Jaén Paraíso Interior se afianzó en la tercera plaza con 22 puntos después de golear por 7-0 al Wanapix, colista de la competición. El equipo dirigido por Daniel Rodríguez resolvió el encuentro con autoridad y tuvo en el argentino Mati Rosa y el brasileño Bynho Ferraz a sus principales protagonistas, ambos con dos tantos. Dani Zurdo, Alan Brandi y Esteban completaron la goleada en el Olivo Arena.

La cruz de la jornada fue para el Jimbee Cartagena Costa Cálida, que cayó por 3-2 en la pista del Servigroup Peñíscola y prolongó su irregular trayectoria. Los de Duda se adelantaron en el minuto 22 con un tanto de Gon Castejón, pero Flores, Yuni y Elías Beltrán dieron la vuelta al marcador.

La expulsión de Fran Cortés resultó determinante en el desarrollo del encuentro. Waltinho, a 19 segundos de la conclusión, estableció el definitivo 3-2, demasiado tarde para evitar la derrota.

El conjunto cartagenero ocupa la undécima posición con 13 puntos, a tres del sexto puesto, que marca el acceso directo a la Copa de España.

La gran sorpresa llegó en Murcia, donde El Ejido Futsal consiguió su primera victoria a domicilio en Primera División al derrotar por 4-5 a ElPozo Murcia. Rufino, con dos goles, Juanico, también por partida doble, y Geraghty firmaron una remontada de enorme mérito para los almerienses, que llegaron a verse dos tantos abajo y terminaron conquistando una de las pistas más complicadas de la categoría. El triunfo permite a los celestes meterse de lleno en la pelea por una plaza en la Copa de España.