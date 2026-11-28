Ferreira, quien llegó al Palmeiras el 30 de octubre de 2020 procedente del Paok Griego, condujo al equipo verdiblanco de la ciudad brasileña de Sao Paulo al título de esa misma temporada, el de 2021 y al de este año.

Ferreira encabeza una lista de entrenadores portugueses que han hecho mayoría en la conquista de la Copa Libertadores.

Su compatriota Jorge Jesus llevó a Flamengo a la consagración en 2019 y Artur Jorge completó la supremacía al hacer campeón a Botafogo en 2024.

El primer entrenador extranjero que se destacó en una final de la Copa Libertadores fue el croata Mirko Jozic al frente del Colo Colo chileno en 1991.

Además de ser los únicos europeos que han ganado el torneo, Jozic, Jesus, Ferreira y Jorge son los únicos directores técnicos nacidos fuera de Sudamérica que han levantado la copa.