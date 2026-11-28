Antes del comienzo del juego, Infantino estuvo en el campo de juego junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Un día antes, participó en la cena oficial organizada por la Confederación en Montevideo, a la que también asistieron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia; y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, entre otras autoridades.

Palmeiras y Estudiantes disputarán este sábado la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo.

El equipo brasileño buscará allí su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1999, 2020 y 2021, mientras que Estudiantes irá por el quinto luego de los obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009.