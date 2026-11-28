El técnico portugués dará continuidad a una de las variantes tácticas que introdujo frente al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones. El desplazamiento de Güler hacia posiciones más centradas dio fluidez al juego del Real Madrid, que en la segunda parte fue una solución para mejorar la circulación del balón. Además, dará minutos a Brahim y descanso a Diomande.

Las otras dos novedades respecto al choque frente al PSV Eindhoven estarán en el centro de la defensa, donde Konaté y Huijsen sustituirán a Éder Militao y a Antonio Rüdiger, respectivamente. Mourinho ya recurrió a ambos en el descanso del choque europeo y apostará de nuevo por la pareja de centrales que completó la segunda parte frente al conjunto neerlandés.

La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.