"Este árbitro vamos a ver la próxima temporada, porque dos temporadas atrás fue Mbappé, la pasada Vinícius, esta Bellingham, a ver si la próxima le toca a Courtois. Le gusta demostrar su poder, que es un fenómeno, y ya está, pero no quiero decir que perdemos por el árbitro", añadió.

Comentó su impresión sobre el penalti primero pitado sobre Bellingham y que terminó con la expulsión del inglés tras ver su segunda amarilla por simular: "El penalti, soy sincero. He visto en el banquillo y me ha parecido dudoso, pero Jude dice que es penalti, y lo dice después del partido. Un jugador con el partido acabado dice que le ha tocado y tengo que creer en el jugador. En el banquillo me ha parecido que podría ser un penalti exagerado, me quedo con esa sensación, pero también con la certeza de lo que me ha dicho Jude".

En general, definió al colegiado como "permisivo". "Han tenido la suerte del árbitro ser muy permisivo con los tiempos, las paradas, no quiero ir muy lejos, pero el árbitro ha sido permisivo, al punto de que una regla que está muy clara en el fútbol de hoy, que es que, si el banquillo mete en juego un balón, es tarjeta roja al entrenador, ha pasado dos veces, no ha sido Quique, yo lo he visto, pero el árbitro ha sido muy permisivo con eso", comenzó.

"Ellos han sabido tranquilizar el ritmo de juego, reducir el tiempo de juego útil, y bien, no se han complicado la vida. Enhorabuena a Quique. La única cosa que reprocho son los dos balones metidos en el campo para parar el partido, ya nadie lo hace en el fútbol", continuó.

"Estaré enfadado, porque hay cosas que están tipificadas, que la UEFA nos dice: pisar el pie, amarilla, mano en la cara, amarilla, una situación clara con Mbappé que lo coge como rugby, no da amarilla. Pero no hemos perdido por el árbitro, hemos perdido por mí, que soy el jefe", terminó.