El homenaje tuvo lugar antes del pitido inicial del partido en el estadio Centenario de Montevideo, donde los futbolistas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata, así como más de 60.000 hinchas en las gradas guardaron silencio en recuerdo de los fallecidos.

El accidente ocurrió el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba a la delegación del club brasileño hacia la ciudad colombiana de Medellín se estrelló antes de llegar al aeropuerto Jose María Córdova.

Chapecoense y Atlético Nacional iban a jugar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana, el torneo de clubes más emblemático que ausipicia la Conmebol después de la Copa Libertadores.

La tragedia causó 71 muertes, entre ellas las de jugadores, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y miembros de la tripulación.

Chapecoense viajaba a Colombia para disputar el partido de ida de la final del torneo continental, que debía enfrentar al conjunto brasileño con Atlético Nacional.

Diez años después, el fútbol sudamericano recordó a las víctimas durante la previa de la final de la Libertadores, que enfrentó a Palmeiras y Estudiantes en la capital uruguaya.