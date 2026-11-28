Pocos lo esperaban, pero allá estaba ella para callar bocas ante las provocaciones del desafío junto con los argentinos Agustín Giay y Alexander Barboza y los brasileños Vitor Roque y Carlos Miguel.

"Ya cumplí la promesa. Bailé funk con mis jugadores", dijo exultante a periodistas la abogada y empresaria que en diciembre próximo cumplirá cinco años en la conducción de la Sociedade Esportiva Palmeiras.

Nacida hace 62 años en Cambuci, municipio del estado de Río de Janeiro, Leila Pereira, es la primera mujer que dirige a Palmeiras y la primera presidenta de un club en conquistar la Copa Libertadores.

La alegría de 'tía Leila' no paró con el cuarto título de Copa Libertadores en la historia del club, ni se expresó con los pasos de baile funk. También se reflejó con su inmensa sonrisa al recibir el cheque por 25 millones de dólares como premio al campeón, entregado por el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.