Ninguno de estos tres futbolistas viajó a Bakú (Azerbaiyán) para enfrentarse al Sabah en la Liga de Campeones el pasado miércoles. En el caso de Lamine Yamal, por precaución, ya que tenía molestias leves en su tobillo derecho, mientras que Rodri y Christensen se estaban recuperando de sus respectivas lesiones.

Estos dos últimos han recibido hoy el alta médica. No así el defensa Alejandro Balde, que sufrió un esguince en su tobillo derecho en el último duelo de Champions, y el centrocampista Marc Bernal, que no se ha entrenado los dos últimos días por un problema muscular del que el club no ha dado detalles.

También son baja ante el Deportivo el defensa Xavi Espart, quien se recupera de una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho que se hizo en el último clásico liguero contra el Real Madrid, y el centrocampista Fermín López, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Villarreal.

Así, la expedición azulgrana que viaja esta tarde a A Coruña está integrada por estos 22 jugadores: Joan García, Livakovic, Szczesny (porteros); Kounde, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Christensen, Cancelo, Álex Campos (defensas); De Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Rodri, Brian Fariñas, Orian Goren (centrocampistas); Lamine Yamal, Raphinha, Gordon, Adeyemi y Gabriel Jesus (delanteros).