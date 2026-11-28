Mientras tanto, el capitán Guido Carrillo liderará el ataque del equipo dirigido por Alexander Medina, que tendrá a Gastón Benedetti en lugar del suspendido Baltasar Rodríguez.

Estudiantes afrontará la final con Fernando Muslera; Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores.

Los brasileños buscarán su cuarto título tras los ganados en 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos irán por el quinto luego de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.