Los brasileños buscan su cuarto título tras los ganados en 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos van por el quinto luego de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.
28 de noviembre de 2026 - 17:55
Palmeiras y Estudiantes empatan sin goles en el primer tiempo
Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El Palmeiras brasileño y el Estudiantes de La Plata argentino empatan 0-0 al término del primer tiempo de la final de la Copa Libertadores 2026, que se juega en el estadio Centenario de Montevideo.
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