Palmeiras y Estudiantes empatan sin goles en el primer tiempo

Palmeiras y Estudiantes empatan sin goles en el primer tiempo

Redacción Deportes, 28 nov (EFE).- El Palmeiras brasileño y el Estudiantes de La Plata argentino empatan 0-0 al término del primer tiempo de la final de la Copa Libertadores 2026, que se juega en el estadio Centenario de Montevideo.