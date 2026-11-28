Asimismo, el argentino José Manuel 'Flaco' López compartirá el ataque del equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira con el paraguayo Ramón Sosa y el colombiano Jhon Arias, mientras que Vitor Roque estará en el banquillo.

Palmeiras afrontará la final con Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez; Jhon Arias, José Manuel López y Ramón Sosa.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores.

Los brasileños buscarán su cuarto título tras los ganados en 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos irán por el quinto luego de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.