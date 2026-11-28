El 23 de octubre de 2005, durante su primera temporada al frente del Valencia y la segunda de su carrera como entrenador en Primera División, Quique sorprendió al Real Madrid de Vanderlei Luxemburgo con idéntico resultado. Rubén Baraja y David Villa, este último de penalti, marcaron los tantos del Valencia y Raúl González firmó el gol madridista.

Desde entonces, Quique no volvió a ganar como entrenador en el escenario en el que disputó dos temporadas como futbolista (1994-1996) y conquistó un título de Liga. Más de dos décadas después, encontró en la extraordinaria aplicación defensiva del Alavés la fórmula para repetir aquella victoria.

"El último grito antes de salir fue ese, vamos a intentar hacer historia. Por eso es emocionante. Las cosas, si no las sueñas y si no las piensas, es imposible que sucedan. Entonces, se cumplió", declaró en rueda de prensa después de su victoria al frente del Alavés.

Para el club vitoriano, la espera fue todavía mayor. Su anterior victoria en el Santiago Bernabéu se remontaba al 6 de mayo de 2000, cuando el equipo dirigido por José Manuel Esnal 'Mané' derrotó al Real Madrid de Vicente del Bosque (0-1) gracias a un cabezazo de Jorge Azkoitia en los últimos instantes del encuentro.

El Alavés también ganó al Real Madrid a domicilio exactamente seis años antes de su último éxito, el 28 de noviembre de 2020. Entonces, durante la pandemia de coronavirus y con Pablo Machín en el banquillo, se impuso 1-2 en el estadio Alfredo Di Stéfano con los tantos de Lucas Pérez y Joselu. Casemiro marcó para el equipo dirigido por Zinedine Zidane.

Por tanto, el Alavés consiguió su tercera victoria liguera como visitante frente al Real Madrid en 22 intentos y la segunda en el Santiago Bernabéu, donde Quique reivindicó el derecho de sus jugadores a disfrutar de una fecha que quedará grabada en la memoria del club.

"Lo han hecho ellos, los encargados de hacer la magia en el campo. Lo construyeron y quedará en sus vidas para siempre", concluyó el técnico del Alavés.