Veintiséis minutos necesitó el cuadro que dirige el australiano Ange Postecoglou para abrir la cuenta en el estadio Al Hazem de Ar Rass, triunfo momentáneo que le permitiría seguir igualado en la cabeza de la tabla saudí con el Al Qadsiah.

El Al Nassr tiene por ahora siete encuentros más que River Plate y Benfica, que elevaron su cuenta a 93.