En su resumen del fútbol brasileño, la agencia AFP informó que este viernes se conoció el tercer club de la Segunda división que jugará la Serie A brasileña en 2027.

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El Vila Nova de Goiania derrotó 2-0 al Atlético Goianiense, de la misma ciudad, en el partido de vuelta del play-off y volverá a la élite tras 41 años de ausencia.

El Vila Nova se une así a Novorizontino y Juventude, que habían logrado las dos plazas directas desde la Serie B.

El cuatro ascendido se conocerá este sábado en el duelo entre el Fortaleza y el Criciúma. En la ida, el Criciúma ganó 1-0 en casa. El duelo está marcado para las 20:00, en el estadio Castelão.

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Vila Nova 1x0 Atlético-GO



⚽ Junior Barreto (contra)



🏆 Série B | playoff de acesso (ida: 0x0) pic.twitter.com/biCJ2RwCmh — Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 28, 2026

Anoche, en el estadio Onesio Brasileiro Alvarenga (OBA), Vila Nova salió airoso 2-0. Un remate desde fuera del área dio en el paraguayo Junior Barreto, de los registros del Olimpia, para el autogol al minuto 57. Al 77, el dueño de casa sentenció la serie con la conversión de João Vieira.