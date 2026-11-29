Todavía lejos de las posiciones que reclama la dimensión de su plantilla, el Nápoles acudió al Mapei Stadium en busca de cierta continuidad. La victoria frente al Torino (1-0) y el meritorio empate en el campo del Manchester City (2-2) concedieron algo de aire a Allegri, incapaz de encadenar dos triunfos en las primeras doce jornadas de la Liga italiana.

Parecía una buena oportunidad para conseguirlo, incluso con las bajas de Lobotka, De Bruyne, Di Lorenzo y Buongiorno. Enfrente, el Sassuolo transitaba por una crisis que ni siquiera el relevo de Aquilani por D'Aversa en el banquillo hace menos de un mes consiguió remediar. Instalado en los puestos de descenso, con seis derrotas consecutivas y 31 goles en contra, ofrecía suficientes síntomas de debilidad como para estimular al Nápoles.

Nada de eso se apreció durante la primera parte. El partido discurrió entre las precauciones del Sassuolo y la escasa imaginación del Nápoles, que hizo muy poco para desnudar las carencias de su adversario. Sobraron minutos y faltaron ideas en un ejercicio de fútbol burocrático que apenas alteró la tranquilidad de los porteros.

Durante más de media hora, la única concesión a la emoción fue una caída de Thorstvedt ante McTominay dentro del área del Nápoles. El Sassuolo reclamó sin demasiado fundamento un penalti y el encuentro regresó a su estado natural. Sólo Lang, con una incursión desde la derecha culminada con un disparo desde fuera del área que rechazó Muric, se rebeló contra la monotonía.

El descanso sentó mejor al Nápoles, que imprimió algo más de velocidad a sus acciones y encontró en Rrahmani, un central, al protagonista de su mejor ocasión. Su cabezazo a bocajarro, diez minutos después de la vuelta de los vestuarios, exigió una magnífica intervención de Muric, que sostuvo al Sassuolo durante los mejores minutos del conjunto de Allegri.

Pero la mejoría del Nápoles fue tan evidente como efímera. El Sassuolo recuperó terreno y descubrió que también podía hacer daño a su adversario. Doig, con un disparo desde el interior del área ajustado al poste, obligó a intervenir al guardameta del cuadro napolitano.

Especialmente inspirado, Neres agitó el ataque del Nápoles en el tramo final. Los hombres de Allegri exploraron todos los caminos hacia la portería de Muric sin encontrar ninguno. Y, en medio de aquel asedio inofensivo, el Sassuolo dispuso de una magnífica oportunidad para ganar el partido. Berardi ejecutó una falta desde la izquierda y Esposito, libre de marca, cabeceó fuera.

Ya en el tiempo añadido, el Nápoles encontró al contragolpe los espacios que tanto tiempo persiguió. Lang soltó un latigazo raso y ajustado al poste que desvió Muric, el futbolista más determinante de la tarde y que, instantes después, estuvo a punto de arruinar su excelente actuación.

El guardameta del Sassuolo falló en una salida tras un saque de esquina y Lucca remató un balón que impactó primero en la cara y después en la mano de Caleta-Car. El árbitro, tras revisar las imágenes en el monitor del VAR, descartó el penalti.

Ahí se agotaron las esperanzas del Nápoles, que necesitó noventa minutos para generar la inquietud que debió provocar desde el principio. El Sassuolo interrumpió su espiral de derrotas y el equipo de Allegri, incapaz de doblegar a uno de los conjuntos más vulnerables del campeonato, volvió a ofrecer más dudas que certezas para mantenerse a cuatro puntos de la última posición europea que ocupa el Frosinone.

0 - Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig (Obrador, min. 65); Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie (Esposito, min. 65) y Lauriente (Domínguez, min. 78).

0 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera (Favasuli, min. 62); Zambo Anguissa (Giovane, min. 77), Gilmour, McTominay; Politano (Neres, min. 62), Hojlund (Lucca, min. 83) y Lang.

Árbitro: Marco Guida. Mostró cartulina amarilla a Idzes (min. 35) y a Matic (min. 57) por parte del Sassuolo y a Neres (min. 80) por parte del Nápoles.

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Serie A italiana disputado en el Mapei Stadium-Città del Tricolore de Reggio Emilia ante unos 16.000 espectadores.