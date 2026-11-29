El desparpajo y el atrevimiento del Leverkusen tuvo premio y merecido porque sometió a un acoso continuo a su rival, sostenido por la inspiración del meta Gregor Kobel que evitó un daño mayor.

Fue una pifia del Dortmund que pudo asentar su liderato. Tras el empate, el segundo seguido, el Bayern Múnich el sábado, en Hamburgo, el conjunto amarillo tenía la opción de cerrar la undécima jornada con cuatro puntos de renta sobre el campeón.

Sin embargo, la derrota le deja con solo uno de diferencia y dos respecto al Leverkusen, ahora, tras tres victorias seguidas, metido de lleno en la pelea por el dominio de la competición.

Pero el cuadro local jugó con fuego y tras ponerse por delante a los ocho minutos con el gol de Felix Nmecha, tras un robo de balón del griego Konstantinos Karetskas al Ezequiel Fernandez, cedió toda la iniciativa a su rival.

El Leverkusen tuvo innumerables ocasiones para equilibrar el marcador pero Kobel mantuvo a su equipo y salió airoso de los intentos de Nathan Tella e Ibrahim Maza justo después. A continuación la amenaza fue Patrik Schick y también Afonso Moreira. Al borde del intermedio fue Jarell Quansah el que tuvo el empate pero nada podía con el meta local.

Tras el descanso la insistencia del conjunto de Carles Martínez se acnetuó. Kobel respondió a un tiro de Ibrahim Maza y al final, con tanta insistencia, llegó el empate en un córner que botó, en el minuto 69 Aleix García y de cabeza aprovechó Patrik Schick.

Niko Kovac decidió recurrir al banquillo y sacó al campo a a Ramy Bensebaini, Ethan Nwaneri y Carney Chukwuemeka. Pero el Leverkusen estaba desatado y a diez del final anotó el segundo en una acción coral que terminó con un centro al área desde la derecha de Nathan Tella que de cabeza culminó el argentino Equi Fernandez que selló la victoria visitante.

1 Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Koukou Gadou, Waldemar Anton (Ramy Bensebaini, m.70), Nico Schlotterbeck, Daniel Svensson; Jobe Bellingham (Ethan Nwaneri, m.70), Joey Veerman, Felix Nmecha; Konstantinos Karetsas (Fabio Silva, m.39), Maximilian Beier (Carney Chukwuemeka, m.70)y Serhou Guirassy (Julian Ryerson, m.62).

2 - Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Aleix García; Nathan Tella (Moussa Diaby, m.61), Ibrahim Maza, Afonso Moreira (Malik Tilman, m.76); y Patrick Schick.

Goles: 1-0, m.8: Felix Nmecha; 1-1, m.69: Patrik Schick; 1-2, m.80: Equi Fernandez

Árbitro: Schlager. Mostró tarjeta amarilla a Aleix García, del Bayer Leverkusen y Waldemar Anton y Felix Nmecha, del Borussia Dortmund.

Incidencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada de la Budnesliga disputado en el estadio Signal Iduna Park ante unos 75.000 espectadores.