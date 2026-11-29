Nada más comenzar el partido, el Sevilla se adelantó con un gol de Félix Correia. En el minuto 2 de juego, Juan Iglesias recibió un balón en largo por la banda derecha y sirvió un centro que fue desviado por Sergio Gómez y entre el desentendimiento de Álex Remiro y el intento de remate de Lucas Stassin, el esférico siguió su curso para que el extremo portugués lo empujase a portería vacía.

En el minuto 13, Luka Sučić disparó desde una posición lejana y el balón hizo un extraño que obligó a Vlachodimos a desviar su trayectoria con el pecho. Tres minutos más tarde lo volvió a intentar de la misma forma Mamadou Sarr, aunque su lanzamiento se marchó fuera.

El Sevilla amplió su ventaja en el minuto 37 tras un gran cabezazo de Rubén Vargas. El conjunto hispalense cedía la posesión a la Real Sociedad, pero en un contraataque culminado con un centro de Juan Iglesias, Vargas conectó un testarazo al fondo de las mallas para establecer el 0-2 en el luminoso.

Ya en la segunda parte, a los cuatro minutos de la reanudación, el esférico le llegó a Sergio Gómez, quien de primeras puso un centro que a priori se quedaba corto, pero que prolongó el recién incorporado Mikel Oyarzabal, habilitando a Sučić para que, con una volea alta, recortara distancias.

En un saque de esquina en el minuto 64 Álex Remiro intentó atrapar el balón, pero al escapársele, Juan Iglesias recogió el rechace y remató como pudo al fondo de la portería. Sin embargo, tras una revisión prolongada desde el VAR, el árbitro acudió al monitor para evaluar la acción y decretó una falta previa de Andrés Castrín sobre el guardameta de la Real Sociedad al impedirle hacerse con el esférico.

En el minuto 83 el Sevilla anotó el tercer tanto por medio de Fofana. En una brillante jugada colectiva y tras una combinación de pases entre Kochorashvili, Agoumé y Fofana, el último en recibir el balón fue el ‘24’ del Sevilla, quien culminó la acción con un fuerte derechazo desde cerca de la portería de Remiro.

A falta de un minuto para el añadido, Dani Díaz, quien debutaba esta temporada con el primer equipo txuri-urdin, recortó distancias anotando con su pierna menos hábil tras un centro de primeras desde banda izquierda de Mikel Oyarzabal.

En el último minuto del partido, con la Real Sociedad volcada en ataque, en un contragolpe iniciado tras una pérdida de Mamadou Sarr, 'Peque' avanzó hasta los metros finales del área donostiarra y entregó el esférico a Isaac Romero, quien, con un zurdazo al palo largo, sentenció el encuentro.

2 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Fort, min. 61), Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Kubo (Dani Díaz, min. 73), Gorrotxategi (Turrientes, min. 82), Soler (Zakharyan, min. 73), Guedes; Sučić, Óskarsson (Oyarzabal, min. 46).

4 – Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas (Ejuke, min. 79), Guridi (Kochorashvili, min. 61), Correia (Peque, min. 79); Stassin (Isaac Romero, min. 61).

Goles 0-1, min. 2: Correia. 0-2, min. 37: Vargas. 1-2, min. 49: Sučić. 1-3, min. 83: Fofana. 2-3, min. 90: Dani Díaz. 2-4, min. 97: Isaac Romero.

Árbitro: Carlos Muñiz (C. Aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla al local Aramburu (min. 46), y a los visitantes Salas (min. 44), Vlachodimos (min. 71), Fofana (min. 85) y Castrín (min. 86)

Incidencias: partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio de Anoeta ante 23.811 espectadores.