Un triunfo que no pudo emular el Castellón, segundo clasificado, que fue incapaz de pasar del empate 0-0 en su visita al campo del Mallorca pese a jugar con un hombre más desde los 41 minutos por la expulsión del carrilero Arnau Puigmal.

Superioridad numérica que lejos de beneficiar pareció atragantársele al conjunto 'orellut' que no encontró en ningún momento para superar el entramado defensivo liderado por el veterano central Antonio Raíllo que se fue agigantando con el paso de los minutos.

Un ejercicio de resistencia que no impidió que parte de la grada de Son Moix pidiese la dimisión del técnico bermellón Luis García ante la gris campaña del Mallorca que se vio relegado a la octava posición, fuera de los puestos de promoción de ascenso, tras encadenar su tercer empate consecutivo.

Trayectoria que contrasta con la del Almería que encadenó su cuarta victoria consecutiva al imponerse por 1-0 al Sporting de Gijón en un encuentro que se decantó a favor del conjunto indálico con un gol a la media hora de juego del joven centrocampista Quim Junyent.

No necesitó más el Almería, que ha añadido este curso a la capacidad anotadora que le había caracterizado en pasadas campañas una solidez defensiva que le ha permitido encajar tan sólo trece tantos en las primeras dieciséis jornadas del campeonato.

Seis de los cuales los ha recibido en el Almería Stadium donde los de Xavier García Pimienta, que suman ya siete victorias ante su afición tan sólo ha concedido un empate, el 2-2 firmado el pasado 24 de octubre ante el Oviedo, en un encuentro en el que los rojiblancos vencían por 2-0 a cinco minutos para la conclusión.

Igualmente inexpugnable ante su afición se muestra el Granada que enlazó su cuarto triunfo seguido en el Nuevo Los Cármenes, tras imponerse este domingo por 3-1 al Ceuta, en un choque en el que el conjunto nazarí sufrió mucho más de lo que reflejó el marcador final.

De hecho, el Ceuta llegó a igualar a los 71 minutos el 2-0 que figuraba en el tanteador con los goles de Diego Pampín en propia meta y Álex Camacho si bien el segundo tanto caballa nunca llegó a subir al marcador tras ser anulado por el colegiado a instancias del VAR por una falta previa.

Una decisión que permitió respirar a un Granada que sentenció definitivamente su victoria en el tiempo de prolongación con un gol de penalti de José Arnáiz que estableció en el 97 el definitivo 3-1 desde los once metros.

Esa victoria aupó a los de José Rojo "Pacheta" a la tercera plaza de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre un irregular Girona que protagonizó una nueva decepción tras caer el sábado por 3-2 en el campo del Eldense.

De nada le valió al conjunto catalán adelantarse a los dos minutos de juego en el marcador, ya que la expulsión del ucraniano Oleksandr Pyshchur, que vio la tarjeta roja a los 25 minutos por propinar un codazo a un rival, condicionó por completo el juego de los visitantes.

Una circunstancia que no desaprovechó el Eldense, que sumó su segunda victoria en las tres últimas jornadas, para imponerse a un Girona que como el Mallorca no acaba de responder al cartel de máximo favorito al ascenso con el que arrancó el curso.

Ascenso por el que parece dispuesto a pelear el Eibar, que regresó a los puestos de promoción de ascenso tras derrotar el sábado por 3-0 al Burgos, en encuentro en el que los de Jokin Arambarri recordaron al equipo que llegó a liderar la clasificación a comienzos del pasado mes de octubre.

El conjunto armero, que puso fin a una racha de seis partidos consecutivos -tres empates y tres derrotas- sin conocer la victoria, recupero la solidez perdida en las dos áreas para doblegar con claridad a un Burgos, que jugó en inferioridad numérica desde los cuatro minutos de segundo tiempo.

Hecho que no desaprovechó el Eibar para redondear el triunfo con un gol (3-0) de Javi Martón que situó al conjunto guipuzcoano en la quinta posición igualado a puntos con el Girona, cuarto, y el Burgos, sexto, que cierra la zona de eliminatorias de ascenso.

Puestos de promoción que miran de cerca el Córdoba, que se aupó a la séptima posición tras imponerse este domingo por 1-3 al Cádiz de la mano de un sensacional Adnane Ghailan, autor de un gol y dos asistencias, y Las Palmas, que se situó en el octavo puesto, tras golear el sábado por 4-1 al Andorra.

El mejor reflejo posible del cambio radical que ha protagonizado el conjunto canario desde la llegada el pasado 29 de octubre al banquillo amarillo del técnico Albert Sánchez, que ha ganado cuatro de los cinco encuentros que ha dirigido al equipo insular.