Al central argentino, titular indudable hasta la distensión muscular sufrida el pasado 17 de octubre y fuera de los ocho siguientes duelos (ante el Levante entró en la convocatoria, pero no disputó ningún minuto), se le espera ya en condiciones para este miércoles para formar parte de la lista.

La duda es si jugará de inicio, tras un mes y medio inactivo en la competición, desde aquella dolencia. No ha jugado ni contra el Stuttgart, ni contra Deportivo de A Coruña, ni contra el Levante, ni contra el Bayern Múnich, ni contra Barcelona, ni contra el Getafe, ni contra el Viking, ni contra el Elche.

En esos ocho compromisos, el Atlético sumó cinco victorias, con un empate y dos derrotas, una de ellas contra los azulgranas, por 1-2 en el Metropolitano.

Marc Pubill y Robin Le Normand han suplido en ese tiempo a Cuti Romero. El primero no está disponible para Barcelona por ciclo de cinco tarjetas amarillas, tras ser amonestado en la primera parte del último encuentro frente al Elche. El segundo fue suplente en el Martínez Valero. Entre Cuti Romero y él, está el central en Barcelona.

"Trataremos de seguir la misma línea que nos pasó creo que fue en el partido anterior en Liga con el Getafe (jugaron Le Normand y Hancko en defensa, entre las lesiones de Cuti Romero y Pubill), sabiendo que tenemos estos riesgos a veces que pueden suceder, que uno esté lesionado, uno tiene amarilla, y gestionarlo de la mejor manera en la semana, primero, para llegar bien y después, en el partido, para que lo puedan hacer bien los chicos que jueguen", declaró Simeone, tras el 2-3 al Elche.

Le Normand fue el elegido para el once inicial tanto en Getafe como en la Liga de Campeones ante el Viking. En ambos encuentros rindió con alta nota, aunque antes fue suplente contra el Barcelona tras su error en el primero de los dos goles en contra frente al Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

En el resto de la zaga, Marcos Llorente será el lateral derecho, Alejandro Grimaldo (máximo goleador del equipo junto a Álex Baena, ambos con seis goles) será el izquierdo y David Hancko será el central zurdo en la estructura atrás de Simeone para ese duelo, en la que Llorente, en fase defensiva, también puede actuar como central diestro, con el repliegue de Giuliano Simeone al carril en función de las circunstancias ofensivas y defensivas.

Aún debe configurarlo todo el entrenador argentino desde este lunes, cuando el equipo volverá al trabajo en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda, tras la jornada libre de este domingo.