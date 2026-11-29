Alexis Vega, en el cobro de una pena máxima, y Helinho anotaron por los visitantes, que fueron de menos a más para eliminar al rival al ganar la serie por 4-2. Por Atlas anotaron Aldo Rocha, en un penalti, y Kevin Zenón.

Después de perder por 2-0 el pasado miércoles el partido de ida, Atlas salió a presionar y en el minuto 17 tomó ventaja con un penalti convertido por Rocha.

Por haber quedado mejor en la fase regular, en caso de empate en la serie, Atlas aseguraba el pase a la fase de los cuatro mejores; buscó el gol de la igualada y lo encontró en el 45+1, cuando Zenón anotó de zurda a pase de Elías Montiel.

La segunda parte comenzó con un duelo entre porteros; Vargas detuvo remates del portugués Paulinho y del uruguayo Federico Viñas; Luis García despejó un disparo de Jorge Rodríguez y otro de Gaddi Aguirre.

El argentino Manuel Capasso cometió una falta en el área y en el 77 Vega convirtió el penalti que puso a los Diablos delante en la serie.

Los minutos finales fueron de lucha; Toluca estrelló dos balones consecutivos en el poste, de Castro y de Helinho, quien en el 90+5 hizo el 2-2 con un gol de zurda a pase de Paulinho.

Más tarde el América del colombiano Miguel Borja recibirá al Monterrey en busca de no perder para clasificarse a la semifinal.

Aunque jugó casi 80 minutos con 10 hombres, Monterrey sacó un empate sin goles en su estadio en el duelo de ida. Ahora necesita ganar porque en caso de igualar, la serie quedará pareja y las Águilas se clasificarán por haber rendido mejor en la tabla de posiciones.

El venezolano Salomón Rondón liderará este domingo a Pachuca en su visita a las Chivas de Guadalajara, a las que superó por 2-1 el jueves.

Después Cruz Azul recibirá al León al que goleó por 4-0 hace dos días.