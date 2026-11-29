Los 'Sky Blues' reclaman que hubo falta previa a Gianluigi Donnarumma en el gol de Jurrien Timber que supuso el 2-2 y que el árbitro tuvo que pitar un penalti por una mano de Viktor Gyökeres en la última jugada de partido.

"El Manchester City está muy decepcionado por un número de decisiones tomadas hoy por los árbitros del partido contra el Arsenal", dijo el City en un comunicado.

"El club va a escribir de manera formal al colegio de árbitros para pedir una explicación completa de las decisiones clave del partido, incluyendo la toma de las mismas dentro del campo y la aplicación del VAR. Esperamos una respuesta detalladas y continuaremos defendiendo y representando los intereses del club, nuestros jugadores y nuestros aficionados".