El conjunto catalán recibirá al Getafe en un gran momento y con la ilusión de firmar el primer triunfo en el RCDE Stadium en la era Eder Sarabia, nuevo técnico blanquiazul.

El cuadro catalán se ha adaptado rápidamente a la receta de su entrenador. Los futbolistas han abrazado su libro de estilo y confían en seguir creciendo en los siguientes compromisos. El Espanyol, undécimo en la tabla, no se confía, pese a su buen momento, de un Getafe que llega en puestos de descenso.

Para el partido contra el conjunto madrileño, Sarabia no podrá contar con el delantero Kike García ni con los centrocampistas Àlex Calatrava y Urko González, lesionados. Tampoco está disponible defensa Clemens Riedel, por acumulación de cartulinas amarillas.

En cambio, se espera que el centrocampista Edu Expósito, que se quedó fuera de la convocatoria en la victoria en San Mamés por unas molestias derivadas de un golpe recibido ante el Atlético de Madrid, regrese al once tras completar los últimos entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros.

Los precedentes recientes contra el Getafe se han saldado con tres victorias, un empate y una derrota para los blanquiazules en las últimas cinco visitas del conjunto azulón. El triunfo más reciente del bloque del entrenador José Bordalás, de todos modos, llegó el curso pasado (1-2).

El Espanyol confía en que su afición responda y el RCDE Stadium presente una asistencia notable pese al horario y a jugar entre semana. La entidad catalana ha expresado públicamente su malestar por la cantidad de partidos disputados en viernes y en lunes durante esta temporada.

Enfrente se encontrará a un equipo inmerso en una profunda crisis de resultados que amenaza su supervivencia europea y compromete su futuro en Primera División. Los hombres dirigidos por José Bordalás comparecerán en Barcelona en su peor momento de la temporada y con unos registros demoledores lejos del Coliseum: seis derrotas en otros tantos encuentros de Liga, catorce goles en contra y ninguno a favor. Incapaz de puntuar a domicilio, en las últimas semanas tampoco ha encontrado respuestas ni en el Coliseum ni en Europa.

Su última decepción llegó el pasado jueves en Georgia, donde firmó una preocupante actuación frente al Iberia 1999 (1-0) y quedó al borde de la eliminación en la Liga Conferencia. Con sólo un punto de doce posibles, dispone de seis más para apurar sus opciones de clasificación frente al Inter Club d'Escaldes andorrano y al Ajax neerlandés en Ámsterdam.

En Liga, las derrotas consecutivas frente al Villarreal (2-0) y al Atlético de Madrid (0-3), unidas a las sufridas ante el Brighton (0-1) y el Iberia 1999, elevan a cuatro el número de tropiezos seguidos en partidos oficiales, con un balance de siete tantos en contra y ninguno a favor.

Desde su última victoria, frente al Sevilla (3-1) hace prácticamente un mes, el Getafe ha perdido buena parte de las señas de identidad de los equipos de Bordalás. La fragilidad defensiva y la falta de recursos ofensivos han situado al técnico alicantino ante el reto de reconstruir un equipo que necesita recuperar sus argumentos competitivos antes de que la temporada adquiera tintes dramáticos.

Para visitar al Espanyol, Bordalás tendrá tres bajas seguras: Djené Dakonam, sancionado tras su expulsión frente al Atlético de Madrid, y los lesionados Christantus Uche y Juanmi Jiménez. Además, la presencia en la convocatoria de Dani Carvajal, Abdel Abqar y Sebastián Boselli está casi descartada por diferentes problemas físicos.

Nombres como Ramón Terrats en el centro del campo, Zaid Romero y Johan Mojica en defensa o Enes Ünal y Martín Satriano en ataque, deberán dar un paso adelante para tirar del carro de un equipo deprimido, en el peor momento de Bordalás desde que dirige al Getafe en sus dos diferentes etapas y con la necesidad de sumar una victoria que espante todos los fantasmas que persiguen al cuadro azulón en el último mes.

Espanyol: Fortuño; Omar El Hilali, Cabrera, Hartman; Dolan, Javi Hernández, Lozano, Edu Expósito, Álex Santiago; Pere Milla y Roberto Fernández.

Getafe: Soria; Andrés García, Gudelj, Romero, Valou, Mojica; Mario Martín o Francho, Mangala, Terrats; Enes Ünal y Satriano.

Árbitro: pendiente de designación.