En aquella temporada, en la que el equipo ilicitano fue colista durante todo el campeonato, el Elche había logrado sumar dos puntos en sus primeros siete encuentros como local, tras empatar ante el Almería (1-1) y el Mallorca (1-1).

Esa campaña, la primera victoria como local, y también de la temporada, se hizo esperar hasta la vigésima jornada, en el décimo partido en el Martínez Valero, cuando el Elche superó al Villarreal (3-1).

En el presente campeonato, el Elche solo ha sido capaz de puntuar en el Martínez Valero ante el Celta de Vigo (0-0) y ha perdido frente al Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3), Real Madrid (2-3), Valencia (0-1), Real Betis (0-2) y Atlético de Madrid (2-3).

Ante estos mismos rivales, el Elche sumó 12 puntos el pasado curso, cuando firmó una de sus mejores temporadas como local de su historia, si bien acabó salvando la categoría en la última jornada.

En ninguna de las 25 temporadas anteriores en la máxima categoría el Elche había sumado menos puntos en su estadio a estas alturas del campeonato.

A pesar de sus pobres registros en el Martínez Valero, el Elche se mantiene aún vivo en la pelea por eludir el descenso gracias a su rendimiento como visitante, ya que ha sumado lejos de su estadio 10 de los 11 puntos que tiene en su casillero.