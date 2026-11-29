Los 'dragones' encarrilaron pronto el triunfo ante su viejo rival. Veiga abrió el marcador en el minuto 13 en una jugada que él mismo inició con un pase a Samu. El delantero cedió el balón a Froholdt y el danés apenas tuvo tiempo de amortiguarlo antes de que el centrocampista gallego lo enviara al fondo de la red de los 'leones'.

Tras participar en el primer tanto, Samu Aghehowa marcó el segundo en el minuto 17. El delantero melillense se valió de su fuerza física para resistir la presión de Ibrahima Ba dentro del área y controlar un centro desde la derecha. Después se giró y lanzó un cañonazo que selló el 2-0 definitivo.

El encuentro se caldeó antes del descanso y el árbitro expulsó a un asistente técnico del Sporting. También tuvo que interrumpir el partido por el humo de las bengalas que los aficionados habían lanzado al césped.

El Sporting dominó la posesión en ambas partes, aunque le costó hacer llegar el balón a su goleador, el colombiano Luis Suárez. Su portero, Kaique, mantuvo a los 'leones' en el partido con paradas decisivas ante Veiga y William Gomes.

En la otra portería, los uruguayos Rodrigo Zalazar y Maxi Araújo fueron quienes más pusieron a prueba al internacional portugués Diogo Costa.

Con doce victorias en otras tantas jornadas, el Oporto suma 36 puntos. El Sporting, en el que militan los españoles Iván Fresneda y Santi Altimira, sigue tercero con 24 puntos, los mismos que el Santa Clara, cuarto clasificado.

El Santa Clara será el próximo rival del Oporto, mientras que el Sporting se enfrentará al Marítimo (15.º).