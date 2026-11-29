El Sirius, de la ciudad de Upsala, aprovechó el tropiezo de su perseguidor, el Hammarby, que perdió contra el Vasteras en esta trigésima fecha del torneo sueco. El Sirius acabó con tres puntos más que el segundo. El Djurgarden fue tercero.

Es el éxito más grande en los 119 años de historia del plantel que dirige Andreas Engelmark que selló su victoria en el minuto 87, con un gol de Zalan Vancsa.

El club, que desde que se creó ha militado en divisiones inferiores, logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol sueco en el 2016 y ahora podrá disputar la Liga de Campeones si supera la fase previa.