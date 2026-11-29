La acción fue la imagen del fútbol europeo este domingo y deja a los 'gunners' igual de sólidos en lo alto de la Liga de Inglaterra. Tan sólido como el Lazio en la Serie A.

El París Saint Germain, a pesar de las bajas, no tiene rival en la ligue 1, mientras que el Borussia Dortmund, en Alemania, dejó escapar una buena ocasión de acentuar su dominio y descolgar al Bayern Múnich que empató su segundo partido seguido. Perdió contra el Bayer Leverkusen, que se erige en aspirante.

Mikel Arteta respiró en cuanto el partido ante el City terminó (2-2). Fue inferior, tuvo el marcador en contra y el videoarbitraje le favoreció. Fue contra corriente ante un estupendo rival de Enzo Maresca que se puso dos veces por delante con los tantos de Erling Haaland y Enzo Fernández. Un error de Gianluigi Donnarumma, meta del City, propició el empate sellado por Jurrien Timber en el tramo final.

Después llegó la jugada que protesta el City. Unas manos claras, despegadas, en un tiro a puerta de Gyokeres. Todo apuntaba a un penalti claro, en el minuto 94. Pero ni el vídeo ni el árbitro llevaron la decisión a los once metros.

El empate deja las cosas igual en Inglaterra. Al Arsenal líder con seis puntos de renta sobre el City, ahora segundo, y siete respecto al Brighton, tercero después de perder en su campo contra el Newcastle (0-1).

No fue una buena jornada para los técnicos españoles. El Aston Villa de Unai Emery empató contra el Ipswich Town (2-2) y acumula siete partidos seguidos sin conocer la victoria.

El Liverpool de Andoni Iraola no pasó del empate en el derbi de Merseyside contra el Everton (1-1) y sigue a siete del primer puesto.

Álvaro Arbeloa no pudo contra el equipo más en forma de la Premier League. El Bournemouth de Marco Rose, que suma once triunfos consecutivos entre todas las competiciones, sumó una nueva victoria a su racha al derrotar en Craven Cottage al Fulham del técnico español (1-2).

Peor le va al Chelsea de Xabi Alonso, que parece no tener futuro. Hasta el punto de que el puesto del técnico español ya no está asegurado. Otra derrota, contra el Nottingham Forest (3-2), y uno de los peores partidos que se recuerda a este Chelsea aumentan la herida de Xabi Alonso, que no encuentra el rumbo de este equipo.

El inicio de Mauricio Pochettino en el Manchester United está lejos de ser el deseado, aunque quizás esté siendo el esperado por lo que todos sabían que se iba a encontrar en este equipo, sin rumbo y sin capacidad de reacción. Los 'Diablos Rojos', que no levantan cabeza y dormirán otra jornada en descenso, fueron goleados por el Brentford (0-4) y suman dos derrotas y un empate desde la llegada del argentino al banquillo.

En Alemania, las bajas del Bayern crecen por momentos. El internacional austriaco Konrad Laimer se ha sumado a la larga lista de ausencias del campeón y estará de baja por tiempo indefinido. El campeón pierde un jugador más para los partidos que le quedan este año, en los que no podrá contar con seguridad con Harry Kane, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Jamal Musiala y Serge Gnabry. El regreso de Michael Olise, con una contusión que hizo que fuera baja en los últimos dos compromisos, también está en duda.

Acusó las bajas en el terreno de juego y no pasó del empate contra el Hamburgo (0-0). Es el tercero en cuatro encuentros del conjunto de Vincent Kompany, que se vio aliviado por la derrota del Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen (1-2).

Salió beneficiado de la jornada el cuadro bávaro, que está a solo un punto del Borussia, sometido por el equipo del español Carles Martínez. El Leverkusen está a uno del Bayern y a dos del Dortmund, ante el que remontó con autoridad. En la carrera están también el Friburgo, tercero, y el Leipzig, cuarto.

De la mano de Mattia Zaccagni, el Lazio sacó adelante su visita a Torino (1-2) y mantiene el ritmo que le tiene en lo alto de la clasificación después de trece jornadas disputadas.

No hubo tropiezos en los primeros puestos de la Serie A. El conjunto de Gennaro Gattuso aventaja en dos puntos al Roma, segundo, y al Inter, tercero. El Como de Cesc Fábregas, cuarto, sacó adelante su duelo con el Juventus (3-0).

El Roma fulminó al Monza con tres goles en 35 minutos, dos de ellos del argentino Matías Soule y uno del neerlandés Donyel Malen, para sentenciar el partido y el regreso a la segunda plaza de la Serie A italiana en la primera parte, en la que demostró su superioridad sobre su rival (4-0).

La vuelta a la titularidad en la Serie A con el Inter de Lautaro Martínez reenganchó al campeón a la pelea por el liderato con el triunfo logrado ante el Génova (4-0) que deja al conjunto de Cristian Chivu a tres puntos del Lazio, primero en la tabla. El atacante, que jugó una hora, marcó un gol y dio una asistencia, claves en la victoria.

En Francia, nueve victorias seguidas acumula el París Saint Germain en la Ligue 1, rehecho tras el tropiezo en la Liga de Campeones, contra el Roma, el pasado miércoles. Ganó este domingo al Lorient (2-0) y alargó su liderato en Francia contra el Psris FC, que perdió en el campo del Brest (1-0) y queda ahora a seis del campeón.

La victoria contra el Lorient se inició por un golazo de Senny Mayulu, completada por el 2-0 de Ousmane Dembele superada la hora de juego.

Entre las bajas, el vigente campeón de Francia y de Europa tiene recursos más que suficientes para sortear rivales, más aún en el campeonato de su país, en el que superioridad sobre todos y cada uno de sus adversarios, a nivel individual y general, es indiscutible, aunque le falten Doué, Kvaratskhelia o Nuno Mendes, tres titulares fijos.

No tiene rival el PSG, que mantiene su ritmo en Francia. No hay adversario que siga su ritmo y cada semana pierden terreno. Este fin de semana cayó el París FC y la anterior el Marsella, que este domingo ganó al Auxerre (0-2).