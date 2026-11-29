Fernando Muslera, en las filas de Estudiantes de La Plata, anunció su retirada del fútbol tras la final de la Copa Libertadores en la que el Palmeiras brasileño derrotó al equipo argentino por 1-0 y en la que el portero uruguayo fue titular disputando los noventa minutos.

Al conocer la noticia, el Galatasaray, en el que pasó catorce temporadas, se acordó de Muslera, que se marchó del conjunto otomano tras ganar ocho Ligas, 5 Supercopas y 5 Copas de Turquía.

"Hay nombres que pasan a la historia no solo por sus actuaciones o los trofeos que ganan, sino también por los valores que representan, y Nando ha sido uno de los mejores porteros de la historia del Galatasaray. Se ha convertido en un miembro inolvidable de esta gran familia", expresó el Galatasaray en un comunicado.

"Juntos ganamos muchos trofeos, victorias y títulos. Infinitas veces mantuviste nuestra portería a cero y fuiste protagonista de numerosas victorias. Con tu liderazgo, tu carácter, tu sentido de pertenencia y tu amor por nuestro club, te ganaste un lugar en el corazón de millones de personas. Fuiste mucho más que un portero. Compartiste los sueños de muchos niños y los mejores recuerdos de muchos aficionados", prosiguió.

"La historia que escribiste con esta camiseta, las paradas que hiciste y la felicidad que nos hiciste sentir nunca se olvidarán. Gracias infinitas, último capitán de Florya. Te deseamos felicidad en tu vida después del fútbol", concluyó el comunicado.