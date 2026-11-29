"Expresamos la esperanza de que la parte turca valore como es debido las acciones provocadoras (de sus aficionados), de forma que la irresponsabilidad de determinados grupos no perjudique las relaciones amistosas y la asociación estratégica entre ambos países", señala el comunicado de la Cancillería del país caucásico.

El viceministro de Exteriores georgiano, Lashi Darsalia, manifestó su "pesar por las agresiones de cierto grupo de aficionados que causó graves daños a la infraestructura del estadio" de la ciudad de Batumi, además de que también "sufrieron los policías georgianos", que únicamente recurreiron -adujo- a "medios legales" para mantener el orden público.

Como resultado, cuatro agentes del orden fueron heridos y 16 seguidores detenidos, aunque fueron después puestos en libertad.

En el minuto 26, el partido fue interrumpido debido a los violentos enfrentamientos entre los aficionados turcos y la policía local, que empleó gas lacrimógeno contra aquellos seguidores que arrancaron sillas y las lanzaron contra los agentes. Después de que intervinieran las fuerzas especiales, el partido se reanudó con victoria turca sobre el equipo israelí (2-1).

Con todo, las autoridades turcas acusaron a las fuerzas de seguridad del país caucásico de uso "desproporcionado" de la fuerza contra sus ciudadanos, tras lo que tuvieron lugar conversaciones telefónicas entre los ministros de Exterior y de Interior de ambos países.

El embajador israelí en Tiflis, Walid Abu-Haya, calificó el comportamiento de los aficionados del club de Estambul de "terrorismo en una instalación deportiva". Mientras, la parte turca justificó la conducta de sus hinchas por la prohibición georgiana de desplegar banderas de Palestina durante el encuentro.