El atacante madrileño, que saltó al terreno de juego desde el banquillo, explicó después del encuentro que había hablado en privado con el técnico mexicano para anticiparle que marcaría y que, si lo conseguía, celebraría el gol con ese gesto.

"Ayer le cogí a solas al míster, le dije que iba a meter gol. Y bueno, él y yo siempre estamos picados de broma y siempre le estoy tocando un poco los huevos", explicó Hugo Duro en declaraciones posteriores al partido.

El delantero añadió que Aguirre le había retado a que no tendría valor para hacer la peineta, por lo que decidió cumplir su promesa cuando consiguió batir la portería de Osasuna.

"Obviamente nuestra relación es espectacular, no se puede pensar mal de eso. Y también le agradezco a él, porque él me ha ayudado un montón", aclaró el futbolista para evitar cualquier interpretación de enfrentamiento con su entrenador, si bien quedó claro con el efusivo abrazo que protagonizaron seguidamente tras la peineta.

El propio Aguirre confirmó la versión de su jugador y reconoció que ambos habían hablado de la celebración antes del encuentro. "Me dijo que me iba a festejar el gol si hacía la peineta y le dije: “No tienes cojones”. Y sí, los tuvo", comentó entre risas ante los medios tras el partido.

La anécdota puso así un punto de humor a un encuentro que terminó con reparto de puntos, después de que Rubén García adelantara a Osasuna en el minuto 63 y Hugo Duro estableciera el empate seis minutos después.

El delantero valencianista convirtió de esta forma una apuesta privada con su entrenador en una de las imágenes más llamativas del partido y de la jornada, en una celebración que, pese a su apariencia, estaba previamente pactada entre ambos.