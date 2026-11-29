"No creo que mi carrera vaya a seguir después del próximo verano. Por eso espero gozar al máximo el tiempo que me queda" dijo Neuer en un encuentro con un club de seguidores del Bayern Múnich.

Neuer, de 40 años, ha sufrido varias lesiones esta temporada, por lo que su suplente en el Bayern, Jonas Urbig, se ha hecho aún más importante para el equipo bávaro.

Neuer elogió el rendimiento de Urbig y se mostró convencido de que "el Bayern tiene resuelto el problema de la portería para los próximos diez años".

Neuer fue campeón del mundo con Alemania en 2014 y ganó en 2013 y 2020 la Liga de Campeones con el Bayern.

Además, ha ganado 13 veces la Bundesliga, siempre con el club bávaro, y 8 veces la Copa de Alemania, una vez con el Schalke y siete veces con el Bayern.

En 2009 fue el portero titular de la selección alemana sub-21 que se coronó campeona de Europa y en 2010 lo fue de la absoluta en el Mundial de Sudáfrica. Tras el Mundial de 2014 y el fin de la carrera internacional de Philipp Lahm, se convirtió también en capitán del equipo nacional.