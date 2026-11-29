El equipo de Antonio Spinelli se volvió a imponer a las dominicanas este domingo en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la ciudad de Chincha, situada a unos 300 kilómetros al sur de la capital Lima.

La delantera peruano-estadounidense Cherrie Cox abrió el marcador en el minuto 23 con una asistencia de Raquel Bicalpe y antes del inicio del segundo tiempo volvió a aparecer con un remate potente dentro del área.

La jugadora, que ha cerrado un fructífero paso en el equipo Long Beach State (California, Estados Unidos), marcó por primera vez con la blanquirroja frente a Argentina por la Conmebol de la Liga de Naciones Femenina, cuando anotó el gol que significó el valioso empate 1-1.

En el primer amistoso de Perú junto a República Dominicana, disputado el viernes pasado, las autoras de los goles fueron las juveniles peruano-estadounidenses Kaylee Hanna, que debutaba con la selección mayor, y Valerie Villar, que hizo su primer gol con la camiseta bicolor.

Con los deberes hechos, la selección peruana se medirá por primera vez en su historia a Alemania, en un amistoso que se disputará en Río de Janeiro (Brasil) el viernes 4 de diciembre en el Estadio São Januário.