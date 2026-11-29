No sólo nadie mueve de la cima a Raphinha, sino que, además, la sostiene con soltura. Los tres goles del atacante brasileño, el 1-3, el 1-4 y el 1-5 de su equipo, fueron una demostración más de su capacidad de adaptación al rol de máximo goleador de su conjunto, pero también de toda la LigaEA Sports, incluso por encima de Mbappé.

El delantero francés del Real Madrid, el máximo goleador final en las dos últimas campañas, va ahora a contracorriente. Suma 14 goles, cuatro menos que Raphinha, después del revés suyo y de su equipo contra el Alavés en el Bernabéu. Él fue el único goleador, insuficiente, del conjunto blanco, que cae a la tercera plaza del torneo.

Mbappé, mientras, se mantiene segundo en la tabla de goleadores, dos tantos por delante de Yassir Zabiri. Ya son doce goles en las últimas doce jornadas del atacante del Racing, que marcó uno de los tres tantos del triunfo por 1-3 del conjunto cántabro frente al Levante. Los otros dos fueron de Pablo García, que ya suma cuatro.

Cuarto es Lamine Yamal, con once aciertos. Él abrió el triunfo azulgrana en A Coruña.

Además, la jornada significó el séptimo gol de Adrián Niño, aunque el Málaga aún sigue sin ganar; el sexto de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Pierre Emerick Aubameyang y Georges Mikautadze, con un doblete con el Villarreal al Celta; el quinto de Alex Berenguer, para el Athletic Club; el tercero de su compañero Nico Williams; y el segundo, aún tan solo, de Julián Alvarez con el Atlético.

Clasificación de goleadores en la jornada 14:

- Con 18 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

- Con 14 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 12 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

- Con 11 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

- Con 9 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna).

- Con 8 goles: Fermín López (Barcelona).

- Con 7 goles: Roberto Fernández (Espanyol); Adrián Niño (Málaga); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

- Con 6 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena y Alejandro Grimaldo (3p) Atlético Madrid); ; Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Fer Niño (1p) (Elche); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); y Georges Mikautadze (1p) (GEO) (Villarreal).

- Con 5 goles: Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Roger Brugué (Levante); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad).

- Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Giuliano Simeone (ARG) (Atlético Madrid); Iván Romero (Levante); Pablo García (Racing de Santander); Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Isaac Romero (Sevilla).

- Con 3 goles: Iñaki Williams y Nico Williams (Athletic Club); Jonathan David (CAN) y Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Rodrigo Riquelme, Marc Bartra y Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Ferrán Jutglá (Celta); Martín Satriano (URU) (Getafe); Álvaro García y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Carlos Espí, Arda Güler (TUR) y Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes (Real Sociedad); Felix Correia (POR) (Sevilla); Pape Gueye (1p) (SEN) (Villarreal).

- Con 2 goles: Ángel Pérez (Alavés); Robert Navarro, Aitor Paredes y Oihan Sancet (Athletic Club); Julián Álvarez (ARG) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE), , Dani Olmo y Anthony Gordon (ING) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) e Isco (1p) (Betis); Pablo Durán (Celta); Nsongo Bil (CMR) y Mario Soriano (Deportivo); Germán Valera y Buba Sangaré (Elche); Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' y Dani Requena (Levante); Carlos Dotor (Málaga); Sergio Canales (Racing de Santander); Ander Barrenetxea (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra, Youssouf Fofana (FRA) y Kike Salas (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Carlos Romero, Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Tajon Buchanan (CAN) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Toni Martínez, Aitor Mañas, Ville Koski (FIN), Denis Suárez, Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Yuri Berchiche y Hugo Rincón (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG), Johnny Cardoso (USA) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Eric García, Gerard Martín, Rodrigo Hernández y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Pablo Fornals, Antony (BRA) y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p), Miguel Román, Javi Rodríguez, Pablo Durán y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Abiel Osorio (ARG), Federico Redondo (1p) (ARG), Martim Neto (POR), Thomas Lemar (FRA) y Roy Revivo (ISR) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala, Edu Expósito, Leandro Cabrera (URU) y Bryan Zaragoza (Espanyol); Orel Mangala (BEL), Ramón Terrats e Iván Azón (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Nacho Pérez, Ifeanyi Ndukwe (AUT) y Karl Etta Eyong (CMR) (Levante); Pablo Martínez, Cajuste (SWE) y Chupe (1p) (Málaga); Alejandro Catena, Kike Barja, Osambela, Rubén García y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Maguette Gueye (SEN), Jeaunel Belocian (FRA), Andrés García (1p), Sergio Martínez e Iker Luque (Racing de Santander); Adriá Pedrosa, Unai López, Pathe Ciss (SEN) y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE), Álvaro Carreras y Federico Valverde (URU) (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Dani Díaz, Job Ochieng (KEN), Beñat Turrientes, Carlos Soler (1p), Jon Martín y Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Manu Bueno, Juan Iglesias, Rubén Vargas (SUI) y Robbie Ure (ESC) (Sevilla); David Otorbi, Pepelu (1p), Aaron Mayol, Copete, Hugo Duro y Luis Rioja (Valencia); Alex Freeman (USA), Tani Oluwaseyi (NIG) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo); Nahuel Tenaglia (Alavés, contra el Deportivo); Pau Navarro (Villarreal, contra el Barcelona).