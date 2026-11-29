River Plate superó por 0-1 a Instituto en Córdoba con un solitario gol de Gonzalo Montiel, en un encuentro donde el Millonario desperdició dos penaltis: el primero al palo de Sebastián Driussi y el segundo atajado por el portero Marcos Ledesma a Thiago Almada.

El equipo conducido por Leonardo Ponzio, de esta manera, logró su pasaporte a las semifinales y busca cerrar un tortuoso 2026 con un título que además le otorgue la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

Su rival en semifinales será Independiente, que se impuso como visitante por penaltis 1-3 ante Vélez Sarsfield luego de empatar 1-1 en el alargue con goles de Sebastián Valdez y el paraguayo Ronaldo Martínez.

En la definición por penaltis, el Rojo fue más certero y se impuso por 1-3 para sellar su pasaporte a semifinales, en un año también complicado y que en el horizonte tiene unas elecciones presidenciales con cinco candidatos.

Independiente lleva 24 años sin una conquista doméstica desde que ganó el Torneo Apertura 2002 bajo la conducción de Américo Gallego.

La otra semifinal se definirá este domingo, primero con el cruce de Rosario Central ante Barracas Central y luego con el juego de Boca Juniors contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

La final de este Torneo Clausura se disputará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona de La Plata.