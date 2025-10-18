Grosero error de Juan Espínola, apuntado por su entrenador

Corría el minuto 26 del primer tiempo cuando el oriundo de Ciudad del Este intentó despejar un tiro de esquina ejecutado por Hernán López Muñóz. Sin embargo, el golero falló de manera grosera al intentar rechazar el balón con los puños, lo que derivó en un inesperado blooper, aprovechado por el atacante argentino, Diego Porcel, quien llegaba al segundo de su cuenta personal, marcando el el tanto que significó el 2-1 parcial para el conjunto local, modificando el desarrollo del encuentro y dejando a Newell’s en una situación comprometida de la que no se pudo recuperar.

Al ser consultado en conferencia de prensa, Cristian “Ogro” Fabbiani, entrenador de la “lepra”, fue directo al referirse a la jugada. Ante la especulación sobre si la incidencia de la luz pudo haber encandilado a Espínola, el entrenador se mostró bastante crítico: “La verdad que no hay que poner excusas, hay que trabajar, hay que mejorar y sacar esto adelante. No hablé todavía, en la semana lo voy a hablar, yo veía que estaba así con la mano (tapándose de la luz), pero creo que tenemos que hacernos cargo de cada cosa”, sentenció el estratega.

🔴⚫ EL OGRO FUE CLARO: “NOS TENEMOS QUE HACER CARGO”



Fabbiani habló tras la derrota de Newell's ante Argentinos y fue contundente con Juan Espínola: “No hay que poner excusas, tenemos que hacernos responsables”.



📹 Marcelo Bustamante / La Capital pic.twitter.com/WV1rvuA3lp — Diario La Capital (@lacapital) October 18, 2025

Además de Espínola, otros futbolistas paraguayos participaron como titulares en Newell’s: el defensor Saúl Salcedo y el delantero Carlos “Cocoliso” González y ambos completaron el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Con esta derrota, Newell’s sigue en la búsqueda de regularidad en el torneo, en el que alcanza cinco partidos sin conocer de la victoria (dos empates y tres derrotas) y se posiciona en el noveno lugar del Grupo A, por ahora sin posibilidad de acceder a la fase final, atendiendo que los los ochos mejores avanzan a la siguiente instancia.

Resumen de lo que dejó el partido en “La Paternal”