Ronaldo Dejesús relata su compleja recuperación tras delicada lesión en la cabeza

En entrevista con el canal de YouTube “Fortaleza Granate”, Dejesús compartió los momentos más difíciles vividos inmediatamente después de la lesión. El defensor recordó con exactitud el primer diagnóstico recibido en el hospital: “Ahí fue el momento que más me costó de la lesión, porque se va el neurocirujano y me dice: ‘tuviste una fractura y vamos a tener que intervenirte quirúrgicamente y la cirugía se hace así, te cortan la cabeza de acá hasta acá’, yo estando inconsciente así con todas las medicaciones y me dice eso”, comentó, señalando con la mano la zona del corte propuesto.

El surgido en la cantera azulgrana relató la incertidumbre que lo invadió en esos instantes: “Obviamente que en ese momento se te pasan muchas cosas por la cabeza: ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar?, muchas cosas se te pasan por la cabeza”, confesó.

La inquietud inicial se transformó en alivio cuando recibió una actualización sobre los métodos quirúrgicos disponibles: “Después pasa al día siguiente y ahí viene otro neurocirujano y me dice: ‘Bueno, seguramente ayer te explicó esto el doctor, pero esa es la forma más antigua y tradicional de hacer esa cirugía, ahora tenemos más opciones, podemos hacer por la nariz para no cortar la cabeza‘. Eso por lo menos ya era un poco más tranquilo por el hecho de que no iban a tener que cortarme la cabeza”, relató.

Afortunadamente, la medicación permitió una mejora acelerada, lo que finalmente le evitó la cirugía. “Al tercer día viene el doctor y me dice ahora ya existe ya una posibilidad de que no llegues a cirugía, ahí me iba aliviando un poco más”, expresó Dejesús.

Actualmente, el futbolista recibió la autorización médica para realizar actividad física, aunque continúa con restricciones respecto al contacto con el balón y la práctica de fútbol profesional. Consultado sobre su regreso a las canchas, el oriundo de San Patricio manifestó: “Por mi cabeza siempre pasa estar lo antes posible, si se puede este año bienvenido sea, pero si no, aguantar, prepararme, tomarme todos estos meses que quedan para empezar con todo el año que viene, pero no depende exclusivamente de mi sino que también depende del médico, del neurocirujano, de lo que él decida, de como ve los resultados que me van haciendo, esperemos que en la próxima se dé una noticia buena y si no se da vamos a seguir haciendo la recuperación”.

El zaguero central considera que la lesión le dejó una importante lección personal: “Esta fue mi primera lesión, que me deja sin poder hacer nada, prácticamente estar en cama todo un mes. La reflexión sería que en el momento nos cuesta asimilar la lesión, vemos de una mala forma, siendo que muchas veces es una oportunidad en mi caso en la parte personal de disfrutar el nacimiento de mi hijo, muchas veces no vemos el lado positivo de lo que nos pasa”.

Sobre cómo visualiza su vuelta al fútbol, compartió sus pensamientos: “En algunos momentos en los que estoy en casa, me pongo a pensar y a visualizar de como puede llegar a ser la vuelta, usando el casco (protector) entrando en la cancha, entrando con mi hijo también para mí va a ser una motivación extra, de pensar de como me voy a sentir, así que trabajo ya mentalmente de como se dará ese momento, creo que va a ser de la mejor manera y espero que sea pronto, y si no vamos a tener que esperar”.

El defensor paraguayo aún enfrenta semanas de rehabilitación, pero se mantiene optimista y mentalizado para retornar al fútbol profesional. La rápida intervención médica y el acompañamiento de su entorno resultaron claves en su proceso de recuperación desde la grave lesión sufrida en el partido ante Huracán. Ahora, el zaguero central, que también estaba siendo considerado por Gustavo Alfaro en la selección paraguaya, aguarda buenas noticias en sus próximos controles médicos, con la esperanza de volver pronto a las canchas y reencontrarse con el fútbol, siempre priorizando su salud.

